टी20 वर्ल्ड कप विवाद विकराल रूप लेने लगा है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की जिद के कारण बांग्लादेशी क्रिकेटरों को नुकसान उठाना पड़ेगा. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार भारत की क्रिकेट उपकरण बनाने वाली कंपनी एसजी (SG) कई मुख्य बांग्लादेशी क्रिकेटरों के साथ अनुबंध समाप्त करने जा रही है.

एनडीटीवी के अनुसार ICC के एक सूत्र ने बताया कि भारत और बांग्लादेश के मध्य बढ़ते तनाव के बीच भारतीय क्रिकेट उपकरण निर्माता कंपनी SG ने लिटन दास समेत कई बंगलादेशी क्रिकेटरों के साथ अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है.

बांग्लादेश के लिए एक और बड़ा झटका यह है कि एक अन्य भारतीय स्पोर्ट्स कंपनी, सरीन स्पोर्ट्स ने बांग्लादेश में अपने उत्पादों का वितरण ना करने का फैसला लिया है. इन फैसलों के कारण बांग्लादेशी क्रिकेटरों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है. एंडोर्समेंट डील के माध्यम से क्रिकेटर साल भर में मोटी कमाई कर लेते हैं, लेकिन एसजी के फैसले से बांग्लादेशी क्रिकेटरों को तगड़ा नुकसान हो सकता है.

कुछ ही घंटों में BCB के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है. आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दे दिया है कि उसे अपने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में ही खेलने होंगे. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का कहना है कि बांग्लादेश इस बात से राजी है, तो 21 जनवरी तक अपना अंतिम फैसला सुना दे, नहीं तो वर्ल्ड कप उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा. बांग्लादेश अगर बाहर होता है, तो स्कॉटलैंड को रैंकिंग के आधार पर टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री मिल जाएगी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल अनुसार बांग्लादेश ग्रुप C में है. उसे अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के साथ खेलना है. मौजूदा शेड्यूल अनुसार बांग्लादेश को अपने वर्ल्ड कप मैच मुंबई और कोलकाता में खेलने हैं. BCB ने पहले अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से मना कर दिया था, लेकिन रिपोर्ट्स अनुसार आईसीसी ने इस मांग को ठुकरा दिया है.

