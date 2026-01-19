हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद में बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका, पाई-पाई को तरसेंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी!

Bangladesh T20 World Cup Dispute: टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच नया अपडेट सामने आया है, जिसकी वजह से बांग्लादेशी क्रिकेटरों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Jan 2026 09:33 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप विवाद विकराल रूप लेने लगा है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की जिद के कारण बांग्लादेशी क्रिकेटरों को नुकसान उठाना पड़ेगा. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार भारत की क्रिकेट उपकरण बनाने वाली कंपनी एसजी (SG) कई मुख्य बांग्लादेशी क्रिकेटरों के साथ अनुबंध समाप्त करने जा रही है.

एनडीटीवी के अनुसार ICC के एक सूत्र ने बताया कि भारत और बांग्लादेश के मध्य बढ़ते तनाव के बीच भारतीय क्रिकेट उपकरण निर्माता कंपनी SG ने लिटन दास समेत कई बंगलादेशी क्रिकेटरों के साथ अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है.

बांग्लादेश के लिए एक और बड़ा झटका यह है कि एक अन्य भारतीय स्पोर्ट्स कंपनी, सरीन स्पोर्ट्स ने बांग्लादेश में अपने उत्पादों का वितरण ना करने का फैसला लिया है. इन फैसलों के कारण बांग्लादेशी क्रिकेटरों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है. एंडोर्समेंट डील के माध्यम से क्रिकेटर साल भर में मोटी कमाई कर लेते हैं, लेकिन एसजी के फैसले से बांग्लादेशी क्रिकेटरों को तगड़ा नुकसान हो सकता है.

कुछ ही घंटों में BCB के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है. आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दे दिया है कि उसे अपने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में ही खेलने होंगे. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का कहना है कि बांग्लादेश इस बात से राजी है, तो 21 जनवरी तक अपना अंतिम फैसला सुना दे, नहीं तो वर्ल्ड कप उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा. बांग्लादेश अगर बाहर होता है, तो स्कॉटलैंड को रैंकिंग के आधार पर टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री मिल जाएगी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल अनुसार बांग्लादेश ग्रुप C में है. उसे अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के साथ खेलना है. मौजूदा शेड्यूल अनुसार बांग्लादेश को अपने वर्ल्ड कप मैच मुंबई और कोलकाता में खेलने हैं. BCB ने पहले अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से मना कर दिया था, लेकिन रिपोर्ट्स अनुसार आईसीसी ने इस मांग को ठुकरा दिया है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 19 Jan 2026 09:33 PM (IST)
ICC Bangladesh Cricket Team BCB Bangladesh Cricket Board
