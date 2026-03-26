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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2008 से 2025 तक, देखें पर्पल कैप विजेताओं की लिस्ट; एक बार पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जीत चुका है ये अवार्ड

2008 से 2025 तक, देखें पर्पल कैप विजेताओं की लिस्ट; एक बार पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जीत चुका है ये अवार्ड

IPL Purple Cap Winners List 2008 to 2025: भुवनेश्वर कुमार अकेले ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल इतिहास में लगातार 2 बार पर्पल कैप का खिताब जीता है. एक बार पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भी ये अवार्ड जीता था.

By : शिवम | Updated at : 26 Mar 2026 09:52 AM (IST)
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टी20 फॉर्मेट को बल्लेबाजों के अनुरूप माना जाता है, जिसमें गेंदबाजों के सामने कई चुनैतियां रहती हैं. आईपीएल में भी ये नजर आता है, लेकिन अब ये साफ है कि इस फॉर्मेट में भी आपको जीत के लिए अच्छी गेंदबाजी यूनिट चाहिए होती है. ऑक्शन में भी ये नजर आता है, और अच्छे गेंदबाजों को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजियां बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहती है. यहां हम उन गेंदबाजों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल में पर्पल कैप का खिताब जीता.

आईपीएल में पर्पल कैप उसे दी जाती है, जिसके नाम सबसे ज्यादा विकेट होते हैं. टूर्नामेंट के दौरान ये कैप अलग-अलग प्लेयर्स के पास पहुंचती है और टूर्नामेंट खत्म होने पर जिसके नाम सबसे ज्यादा विकेट होती है, उसे ये अवार्ड मिलता है. पहली बार ये अवार्ड एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जीता था.

सोहैल तनवीर बने थे पहले पर्पल कैप विनर

पाकिस्तान के गेंदबाज सोहैल तनवीर ने आईपीएल के पहले संस्करण में पर्पल कैप खिताब जीता था. उस सीजन खेले 11 मैचों में तनवीर ने कुल 22 विकेट लिए थे. बता दें कि इसके बाद आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लग गया था.

3 गेंदबाजों ने 2 बार जीता ये अवार्ड

आईपीएल इतिहास में 3 ऐसे गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 बार पर्पल कैप खिताब जीता. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ड्वेन ब्रावो और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 2 बार ये अवार्ड जीता. हर्षल पटेल भी 2 बार पर्पल कैप विनर रहे. उन्होंने 2021 में आरसीबी और 2024 में पंजाब किंग्स के लिए ये अवार्ड जीता. इनमें से भुवनेश्वर कुमार अकेले ऐसे गेंदबाज रहे, जिन्होंने लगातार दो बार (2016 और 2017) ये अवार्ड जीता.

भुवनेश्वर कुमार ने 2016 में 17 मैचों में 23 विकेट लिए थे. 2017 में खेले 14 मैचों में उन्होंने 26 विकेट चटकाए थे. आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ब्रावो और हर्षल पटेल के नाम है. ब्रावो ने 2013 में 32 और हर्षल ने 2021 में 32 विकेट लिए थे.

आईपीएल पर्पल कैप विनर्स की लिस्ट

  • 2008- सोहैल तनवीर (RR)
  • 2009- आरपी सिंह (DCH)
  • 2010- प्रज्ञान ओझा (DCH)
  • 2011- लसिथ मलिंगा (MI)
  • 2012-मोर्ने मोर्केल (DD)
  • 2013- ड्वेन ब्रावो (CSK)
  • 2014- मोहित शर्मा (CSK)
  • 2015- ड्वेन ब्रावो (CSK)
  • 2016- भुवनेश्वर कुमार (SRH)
  • 2017- भुवनेश्वर कुमार (SRH)
  • 2018- एंड्रू टाई (KXIP)
  • 2019- इमरान ताहिर (CSK)
  • 2020- कागिसो रबाडा (DC)
  • 2021- हर्षल पटेल (RCB)
  • 2022- युजवेंद्र चहल (RR)
  • 2023- मोहम्मद शमी (GT)
  • 2024- हर्षल पटेल (PBKS)
  • 2025- प्रसिद्ध कृष्णा (GT)

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 26 Mar 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar Lasith Malinga Sohail Tanvir Harshal Patel IPL Purple Cap IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL Purple Cap Winners
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