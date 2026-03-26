टी20 फॉर्मेट को बल्लेबाजों के अनुरूप माना जाता है, जिसमें गेंदबाजों के सामने कई चुनैतियां रहती हैं. आईपीएल में भी ये नजर आता है, लेकिन अब ये साफ है कि इस फॉर्मेट में भी आपको जीत के लिए अच्छी गेंदबाजी यूनिट चाहिए होती है. ऑक्शन में भी ये नजर आता है, और अच्छे गेंदबाजों को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजियां बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहती है. यहां हम उन गेंदबाजों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल में पर्पल कैप का खिताब जीता.

आईपीएल में पर्पल कैप उसे दी जाती है, जिसके नाम सबसे ज्यादा विकेट होते हैं. टूर्नामेंट के दौरान ये कैप अलग-अलग प्लेयर्स के पास पहुंचती है और टूर्नामेंट खत्म होने पर जिसके नाम सबसे ज्यादा विकेट होती है, उसे ये अवार्ड मिलता है. पहली बार ये अवार्ड एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जीता था.

सोहैल तनवीर बने थे पहले पर्पल कैप विनर

पाकिस्तान के गेंदबाज सोहैल तनवीर ने आईपीएल के पहले संस्करण में पर्पल कैप खिताब जीता था. उस सीजन खेले 11 मैचों में तनवीर ने कुल 22 विकेट लिए थे. बता दें कि इसके बाद आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लग गया था.

3 गेंदबाजों ने 2 बार जीता ये अवार्ड

आईपीएल इतिहास में 3 ऐसे गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 बार पर्पल कैप खिताब जीता. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ड्वेन ब्रावो और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 2 बार ये अवार्ड जीता. हर्षल पटेल भी 2 बार पर्पल कैप विनर रहे. उन्होंने 2021 में आरसीबी और 2024 में पंजाब किंग्स के लिए ये अवार्ड जीता. इनमें से भुवनेश्वर कुमार अकेले ऐसे गेंदबाज रहे, जिन्होंने लगातार दो बार (2016 और 2017) ये अवार्ड जीता.

भुवनेश्वर कुमार ने 2016 में 17 मैचों में 23 विकेट लिए थे. 2017 में खेले 14 मैचों में उन्होंने 26 विकेट चटकाए थे. आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ब्रावो और हर्षल पटेल के नाम है. ब्रावो ने 2013 में 32 और हर्षल ने 2021 में 32 विकेट लिए थे.

आईपीएल पर्पल कैप विनर्स की लिस्ट