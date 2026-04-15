KKR को हराकर CSK ने अंक तालिका में लगाई छलांग, MI पिछड़ी; जानें सभी 10 टीमों का हाल

चेन्नई सुपर किंग्स ने मंगलवार को खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रनों से हराया. ये CSK की लगातार दूसरी जीत है, जिसका फायदा उन्हें अंक तालिका में भी मिला. वहीं KKR जारी संस्करण (IPL 2026) में अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है. नूर अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 4 ओवरों में 21 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. नूर ने अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह और कैमरून ग्रीन को आउट किया. जानिए इस मैच के बाद अंक तालिका में कौन सी टीम कहां पर है.

चेन्नई में खेले गए IPL 2026 के 22वें मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. संजू सैमसन ने एक बार फिर शानदार शुरुआत दिलाई, उन्होंने 32 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 48 रन बनाए. ऋतुराज गायकवाड़ (7) एक बार फिर सस्ते में आउट हो गए, वहीं आयुष म्हात्रे ने 17 गेंदों में 38 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 गेंदों में 41 रन बनाए. पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 192 रन बनाए, जवाब में कोलकाता 160 रन ही बना पाई.

CSK ने लगाई छलांग, MI पिछड़ी

चेन्नई सुपर किंग्स की कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत से मुंबई इंडियंस को भी नुकसान हुआ. CSK नौवें स्थान से आठवें पर आ गई है, MI नौवें नंबर पर खिसक गई. KKR 10वें स्थान पर बनी हुई है, जिसे अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है.

CSK ने 5 में से 2 मैच जीते हैं, उनके 4 अंक और -0.846 का नेट रन रेट है. MI ने 4 में से 1 मैच जीता है, उनके 2 अंक और -0.722 का नेट रन रेट है. KKR ने 5 में से 4 मैच हारे हैं, एक मैच रद्द हुआ था. उनका 1 अंक और -1.383 का नेट रन रेट है.

IPL 2026 POINTS TABLS. 📊 pic.twitter.com/PVIwtLMIkJ — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 14, 2026

टॉप पर राजस्थान रॉयल्स

अभी सिर्फ पंजाब किंग्स ऐसी टीम है, जिसने कोई मैच नहीं हारा है. पंजाब ने 4 में से 3 मैच जीते हैं और 1 मैच रद्द हुआ है. 7 अंकों के साथ पंजाब दूसरे नंबर पर है. पहले नंबर पर राजस्थान रॉयल्स है, जिसने 5 में से 4 मैच जीते हैं.

RCB ने 4 में से 3 मैच जीते हैं, 6 अंकों के साथ टीम तीसरे स्थान पर है. आईपीएल 2026 की अंक तालिका में अभी चौथे स्थान पर SRH है, जिसने 5 में से 2 मैच जीते हैं. चौथे से लेकर आठवें (CSK) स्थान तक की टीमों के 4-4 अंक ही हैं. पांचवें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स (+0.322), छठे नंबर पर गुजरात टाइटंस (-0.029) और सातवें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स (-0.427) है.

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