IPL Auction Most Expensive Player: आईपीएल 2026 नीलामी में ये पांच खिलाड़ी रहे सबसे महंगे, किस खिलाड़ी की कितनी लगी कीमत, जानिए
आईपीएल 2026 के लिए मंगलवार को अबू धाबी में हुई मिनी नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को मिली.
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए अबू धाबी में आयोजित मिनी नीलामी में 5 खिलाड़ियों को 10 करोड़ या उससे अधिक की राशि मिली है. इसमें तीन विदेशी खिलाड़ी हैं, जबकि दो भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी हैं.
आईपीएल 2026 के लिए मंगलवार को अबू धाबी में हुई मिनी नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को मिली. 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले ग्रीन को केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीदा. ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी और केकेआर के भी सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं.
श्रीलंका के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मथिशा पाथिराना दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे. 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले इस खिलाड़ी को केकेआर ने 18 करोड़ में खरीदा. दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, को सीएसके ने 14.20-14.20 करोड़ में खरीदा. दोनों का बेस प्राइस 30 लाख था. प्रशांत और कार्तिक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं. पहले राउंड में अनसोल्ड रहे लियाम लिविंगस्टोन की किस्मत आखिर में चमक गई. 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले इस ऑलराउंडर को एसआरएच ने 13 करोड़ में खरीदा.
इसके अलावा, 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने 9.20 करोड़, 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले जोश इंग्लिस को एलएसजी ने 8.60 करोड़, 30 लाख की बेस प्राइस वाले आकिब नबी डार को डीसी ने 8.40 करोड़, 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले रवि बिश्नोई को आरआर ने 7.20 करोड़, 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने 7 करोड़, 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले जेसन होल्डर को जीटी ने 7 करोड़, 1 करोड़ की बेस प्राइस वाले राहुल चाहर को सीएसके ने 5.20 करोड़, 30 लाख की बेस प्राइस वाले मंगेश यादव को आरसीबी ने 5.20 करोड़ में खरीदा.
