इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण (IPL 2026) के लिए ऑक्शन प्रक्रिया 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. पिछले संस्करण के लिए मेगा ऑक्शन हुआ था, जो 2 दिनों तक चला था और इस बार 1 दिन का मिनी ऑक्शन होगा. हालांकि पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा चाहते हैं कि ऑक्शन होना ही नहीं चाहिए. उन्हें ये भी लगता है कि लीग करीब 6 महीने की होनी चाहिए, जो अभी करीब ढाई महीने तक चलती है.

रॉबिन उथप्पा चाहते हैं कि आईपीएल प्लेयर ऑक्शन खत्म करके पूरे साल ट्रेड विंडो खुली रखकर ड्राफ्ट सिस्टम होना चाहिए. वह चाहते हैं कि लीग 6 महीने की होनी चाहिए, जिसके बीच इंटरनेशनल सीरीज भी हो जाए.

रॉबिन उथप्पा ने क्या कहा

कोलकाता नाइट राइडर्स (2014) और चेन्नई सुपर किंग्स (2021) की आईपीएल विजेता टीम का हिस्सा रहे रॉबिन उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "वे इसे स्टार्ट-अप स्टेज से आगे नहीं ले जा रहे हैं और यह हैरान करने वाला है. आप दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग हैं. अब मैच्योर हो गए हैं. बस इसे जारी रखें."

उथप्पा ने आगे कहा, "ऑक्शन बंद करें और पूरे साल ट्रेड विंडो खुली रखें. ड्राफ्ट बनाएं और ऑक्शन खत्म करें. सच कहूं तो, ऑक्शन खत्म करें. जब मैं खेल रहा था तब भी कहता था"

IPL 6 महीने की लीग होनी चाहिए- उथप्पा

उन्होंने आगे कहा, "वे टीवी के लिए एंटरटेनमेंट माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं. यहां तक ​​कि एक ड्राफ्ट भी बढ़िया टीवी हो सकता है. आप अपने फैंस को जोड़ेंगे और फैंस की लॉयल्टी बनाएंगे. बस इसे शुरू करें. मुझे लगता है कि IPL 6 महीने की लीग की तरह होना चाहिए. आप बीच में इंटरनेशनल मैच रख सकते हैं. इसे डेवलप करना होगा."

उथप्पा का आईपीएल करियर

भारत के लिए 59 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके रॉबिन उथप्पा पहले संस्करण से आईपीएल खेल रहे थे, उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया और 2022 में आखिरी संस्करण चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला. उथप्पा ने आईपीएल में कुल 205 मैच खेले, जिनमें 130.35 की स्ट्राइक रेट से 4952 रन बनाए.