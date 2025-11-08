इस तारीख तक टीमों को जमा करनी होगी रिटेंशन लिस्ट, IPL 2026 ऑक्शन से पहले जानिए सभी डिटेल्स

इंडियन प्रीमियर लीग के अगले संस्करण (IPL 2026) से पहले एक मिनी ऑक्शन होगा, जो दिसंबर में होना है. उससे पहले सभी 10 टीमें अपने रिटेन और रिलीज़ प्लेयर्स का चयन करेगी और उसे बीसीसीआई को सौंपेगी. किस टीम ने किसे अपने साथ रखा और किसका साथ छोड़ा, इसकी लिस्ट अगले हफ्ते जारी होगी. इसकी तारीख की आधिकारिक घोषणा हो गई है. रिटेंशन का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, जानिए इसके बारे में पूरी जानकारी.

कब सार्वजानिक होगी रिटेंशन लिस्ट?

आईपीएल 2026 की सभी 10 टीमों के लिए अपने रिटेन किए गए और रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपने की डेडलाइन 15 नवंबर है. इसी दिन (शनिवार, 15 नवंबर) ये लिस्ट सार्वजानिक भी होगी, फैंस इसे लाइव देख सकेंगे.

एक टीम कितने प्लेयर्स रिटेन कर सकती है?

पिछले संस्करण (2025) के लिए मेगा ऑक्शन हुआ था, जिसमें सभी फ्रेंचाइजियों को 3 साल के चक्र के लिए टीमें बनाने का मौका मिला था. अब होने वाला ऑक्शन मिनी होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर कोई सीमा नहीं है कि कौन सी टीम अधिकतम कितने प्लेयर्स रिटेन कर सकती हैं.

IPL रिटेंशन का लाइव प्रसारण कहां होगा?

स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर आईपीएल रिटेंशन का लाइव प्रसारण होगा.

IPL रिटेंशन की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

आईपीएल रिटेंशन की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

एक दिन का होगा IPL ऑक्शन

आईपीएल 2026 से पहले अगले महीने, दिसंबर में ऑक्शन होगा. संभावना है कि ये तीसरे हफ्ते में हो सकता है. ये मिनी ऑक्शन होगा, इसलिए ये एक दिन का ही हो सकता है. बीसीसीआई इसके आयोजन को भारत से बाहर कराने पर विचार कर रहा है, यूएई का नाम सामने आ रहा है जहां ऑक्शन हो सकता है.

आईपीएल 2026 की 10 टीमें