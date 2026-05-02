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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL Points Table: दिल्ली कैपिटल्स ने जीतकर अंक तालिका में लगाई छलांग, कहां पहुंची राजस्थान रॉयल्स? जानिए

IPL Points Table: दिल्ली कैपिटल्स ने जीतकर अंक तालिका में लगाई छलांग, कहां पहुंची राजस्थान रॉयल्स? जानिए

IPL 2026 Points Table: शुक्रवार को हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया. जानिए इस मैच के बाद अंक तालिका में क्या कुछ बदलाव हुआ है. कौन कहां पर है.

By : शिवम | Updated at : 02 May 2026 09:47 AM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण का 43वां मैच शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया. ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला था, जिसमें राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के सामने जीत के लिए 226 रनों का लक्ष्य रखा. दिल्ली ने इसे 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया और 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 40 गेंदों में 75 रनों की कमाल पारी खेली. जानिए इस मैच के बाद अंक तालिका में क्या कुछ बदला.

राजस्थान रॉयल्स हारने के बावजूद फिलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर बनी हुई है. राजस्थान ने 10 में से 6 मैच जीते हैं, शुक्रवार को टीम इस सीजन का अपना चौथा मैच हारी है. उनसे आगे तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद और दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी 12-12 अंक हैं. लेकिन RCB (+1.420) का नेट रन रेट SRH (+0.832) और RR (+0.510) से बेहतर है.

दिल्ली कैपिटल्स ने लगाई छलांग?

दिल्ली कैपिटल्स पहले सातवें स्थान पर थी. राजस्थान रॉयल्स को हराकर दिल्ली ने अंक तालिका में एक पायदान ऊपर छलांग लगाई. दिल्ली ने 9 में से 4 मैच जीते हैं, 5 हारे हैं. दिल्ली के 8 अंक और नेट रन रेट -0.895 का है. उनसे आगे पांचवे स्थान पर गुजरात टाइटंस है, जिसने 9 में से 5 मैच जीते हैं और उनके 10 अंक हैं.

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दिल्ली कैपिटल्स की जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में सातवें स्थान पर खिसक गई. CSK ने 8 में से 3 मैच जीते हैं, उनके 6 अंक हैं. आठवें स्थान पर मौजूद कोलकाता नाइट राइडर्स के 5 अंक हैं. KKR ने 8 में से 2 मैच जीते हैं, 5 हारे हैं. उनका एक मैच रद्द हुआ था.

मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के 4-4 अंक हैं, दोनों ने 8-8 में से 2-2 मैच जीते हैं. -0.784 की नेट रन रेट के साथ MI अंक तालिका में नौवें और -1.106 की नेट रन रेट के साथ LSG दसवें स्थान पर है.

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IPL 2026 में आज किसका मैच है?

आज (2 मई) IPL 2026 का 44वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच है. ये मुकाबला शाम को 7:30 बजे से एम चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई) में खेला जाएगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 02 May 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Rajasthan Royals CHENNAI SUPER KINGS MUMBAI INDIANS IPL 2026 IPL 2026 Points Table
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