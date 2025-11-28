हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धोनी, यशपाल सब हैं लिस्ट में, पांच खिलाड़ी जिन्होंने IPL के इतिहास में पहले 20 गेंदों में सबसे कम रन बनाए

धोनी, यशपाल सब हैं लिस्ट में, पांच खिलाड़ी जिन्होंने IPL के इतिहास में पहले 20 गेंदों में सबसे कम रन बनाए

Players Least Runs In First 20 Balls In IPL: आईपीएल के इतिहास में पहले 20 गेंदों में सबसे कम रन बनाने वाले बल्लेबाज कोलकाता नाइट राइडर्स के यशपाल सिंह हैं. वहीं इस लिस्ट एमएस धोनी का भी नाम मौजूद है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Nov 2025 09:35 AM (IST)
Players With The Least Runs In The First 20 Balls In IPL History: आईपीएल के इतिहास में कुछ ऐसी पारियां भी खेली गई हैं, जहां बल्लेबाजों को शुरुआती 20 गेंदों में रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. ये दर्शाता है कि टी20 क्रिकेट में भी हर बार गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आती. एम.एस. धोनी और यशपाल सिंह के नाम उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने आईपीएल मैच की एक पारी में अपनी शुरुआती 20 गेंदों में सबसे कम रन बनाए हैं. यहां हम उन पांच खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में अपनी पहली 20 गेंदों में सबसे कम रन बनाए हैं.

IPL के इतिहास में पहले 20 गेंदों में सबसे कम रन बनाने वाले खिलाड़ी

1. यशपाल सिंह - 6 रन (20 गेंदे)

घरेलू क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज यशपाल सिंह के नाम आईपीएल मैच की एक पारी में शुरुआती 20 गेंदों में सबसे कम रन बनाने का रिकॉर्ड है. साल 2009 के सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच में यशपाल ने 20 गेंदों का सामना किया, जिसमें 16 डॉट गेंदें शामिल थीं, और सिर्फ 6 रन बनाए. इस मुकाबले में उनका स्ट्राइक रेट 30.00 का रहा था.

2. महेंद्र सिंह धोनी - 8* रन (22 गेंदें) 

आईपीएल के इतिहास में पहले 20 गेंदों में सबसे कम रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी दूसरे नंबर पर हैं. साल 2016 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट के लिए खेलते हुए, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक मैच में धोनी 22 गेंदों पर केवल 8 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 36.36 का था.

3. युजवेंद्र चहल - 8* रन (21 गेंदें)

युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में पहले 20 गेंदों में सबसे कम रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. साल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के लिए खेलते हुए, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक मैच में चहल ने 21 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 8 रन बनाकर नाबाद रहे. इस मुकाबले में उनका स्ट्राइक रेट 38.09 का रहा था.

4. ईशान किशन - 8 रन (20 गेंदें)

आईपीएल के इतिहास में पहले 20 गेंदों में सबसे कम रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ईशान किशन चौथे नंबर पर हैं. साल 2022 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए, लखनऊ सुपरजायंट के खिलाफ एक मैच में किशन 20 गेंदों पर केवल 8 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 40.00 का था.

5. मनविंदर बिसला - 9 रन (22 गेंदें)

मनविंदर बिसला आईपीएल के इतिहास में पहले 20 गेंदों में सबसे कम रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. साल 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच में बिसला ने 22 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 9 रन बनाए. इस मुकाबले में उनका स्ट्राइक रेट 40.90 का रहा था.

Published at : 28 Nov 2025 09:35 AM (IST)
Yuzvendra Chahal IPL MS DHONI ISHAN KISHAN CRICKET
