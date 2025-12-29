IPL इतिहास के 5 सबसे महंगे ओवर, जब बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं

आईपीएल में हर सीजन चौकों-छक्कों की बरसात होती है, लेकिन कुछ ओवर ऐसे होते हैं जो क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं. एक ही ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाना न सिर्फ बल्लेबाज की ताकत दिखाता है, बल्कि मैच का पूरा रुख भी पलट देता है. आईपीएल के इतिहास में अब तक कई ऐसे ओवर देखने को मिले हैं, जहां गेंदबाज बेबस नजर आए और बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड बनाए.

रॉयल चैलेंजर्स बैगलोर vs कोच्चि टस्कर्स - 8 मई 2011

IPL में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड 37 रन का है. यह कारनामा सबसे पहले 8 मई 2011 को क्रिस गेल ने किया था. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से खेलते हुए गेल ने कोच्चि टस्कर्स केरला के गेंदबाज प्रसांत परमेश्वरन के ओवर में जमकर प्रहार किया. उस ओवर में एक नो-बॉल के साथ गेल ने छह छक्के और चौके जड़ दिए. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया यह मैच आज भी आईपीएल के सबसे यादगार लम्हों में गिना जाता है.

आरसीबी vs चेन्नई सुपर किंग्स - 25 अप्रैल 2021

करीब दस साल बाद 25 अप्रैल 2021 को यह रिकॉर्ड फिर दोहराया गया. इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने आरसीबी के गेंदबाज हर्षल पटेल के एक ओवर में 37 रन ठोक दिए. मुंबई में खेले गए इस मुकाबले में जडेजा ने छक्कों की बारिश कर दी और साबित कर दिया कि वह सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्ले से भी मैच जिताने की क्षमता रखते हैं.

कोलकत्ता नाइट राइडर्स vs मुंबई इंडियंस - 2022

आईपीएल 2022 में एक और चौंकाने वाला नाम इस सूची में जुड़ा. कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान पैट कमिंस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ डेनियल सैम्स के ओवर में 35 रन बना दिए. पुणे में खेले गए इस मैच में कमिंस ने दिखाया कि तेज गेंदबाज भी जरूरत पड़ने पर खतरनाक बल्लेबाज बन सकता है.

चैन्नई सुपर किंग्स vs किंग्स इलेवन पंजाब - 30 मई 2014

सुरेश रैना हमेशा से IPL के भरोसेमंद बल्लेबाज रहे हैं. 30 मई 2014 को CSK के लिए खेलते हुए उन्होंने पंजाब के परविंदर अवाना के एक ओवर में 33 रन बना दिए थे. उनकी तेज रन गति और शानदार टाइमिंग ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

कोलकत्ता नाइट राइडर्स vs किंग्स इलेवन पंजाब - 4 अप्रैल 2010

IPL 2010 में कोलकत्ता नाइट राइडर्स के मनोज तिवारी ने क्रिस गेल के साथ मिलकर एक ही ओवर में 33 रन बटोरे. रवि बोपारा के इस ओवर में चौके-छक्कों की बारिश हुई और शुरुआती IPL सीजन का यह पल आज भी याद किया जाता है.