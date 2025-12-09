IPL 2026 Mini Auction की लिस्ट जारी: 40 प्लेयर्स की 2 करोड़ बेस प्राइस, 350 खिलाड़ियों की लिस्ट में कितने भारतीय
IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल 2026 के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 350 खिलाड़ियों को जगह मिली है. इसमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं.
IPL 2026 Mini Auction Final List Released: इंडियन प्रीमियर लीग के द्वारा मंगलवार यानी 9 दिसंबर, 2025 को आधिकारिक रूप से मिनी ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. अबू धाबी के एतिहाद एरीना में होने वाले इस ऑक्शन में कुल 350 खिलाड़ियों को फाइनल लिस्ट में जगह मिली है. आईपीएल 2026 के लिए दुनियाभर से 1355 खिलाड़ियों ने मिनी ऑक्शन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. जिसके फाइनल लिस्ट में 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ियों को जगह मिली है.
आईपीएल 2026 का बेस प्राइस लिस्ट
आईपीएल में इस बार सबसे ज्यादा बेस प्राइस 2 करोड़ भारतीय रुपये का है. इस कैटेगरी में कुल 40 स्टार खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें स्टीव स्मिथ, डेविड मिलर, वेंकटेश अय्यर, रचीं रवीन्द्र और मथीशा पथिराना जैसे बड़े नाम शामिल हैं. 1.5 करोड़ की बेस प्राइस में 9 खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया है जबकि 1.25 करोड़ की बेस प्राइस सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने रखा है. वहीं, 17 खिलाड़ी 1 करोड़ की बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में उपलब्ध होंगे और 75 लाख की बेस प्राइस में 42 खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया है. तो केवल 4 खिलाड़ियों ने 50 लाख की बेस प्राइस में हैं, जबकि 40 लाख की बेस प्राइस में 7 खिलाड़ी उपलब्ध हैं. सबसे ज्यादा 227 शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों ने खुद को 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर रजिस्टर किया है. इस लिस्ट में ज्यादातर खिलाड़ी अनकैप्ड हैं, जिसमें 224 भारतीय और 14 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं.
मिनी ऑक्शन में महज 77 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली
आईपीएल के सभी 10 फ्रेंचाइजी 77 खिलाड़ियों की खाली स्लॉट्स के लिए बोली लगाएंगे, जिसमें से 31 स्लॉट्स विदेशी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं. मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर, 2025 को यूएई समयनुसार दोपहर 1 बजे (भारतीय समयनुसार 2:30 बजे) शुरू होगी.
किस टीम के पास है कितनी पर्स?
इस मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे बड़ा पर्स है, जो 64.3 करोड़ रुपए का है. इसके बाद, दूसरा सबसे बड़ा पर्स चेन्नई सुपर किंग्स के पास 43.4 करोड़ रुपए का है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद के पास तीसरा सबसे बड़ा पर्स 25.5 करोड़ रुपए का है.
Source: IOCL