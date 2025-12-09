बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. फैंस भी ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बार ऑक्शन एक दिन का होगा, इसलिए इसे मिनी ऑक्शन कहा जा रहा है. जबकि पिछले संस्करण के लिए ये 2 दिनों का हुआ था. ऑक्शन किस तारीख को कितने बजे से शुरू होगा. इसका लाइव प्रसारण किस चैनल पर और लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर देखें, जानिए पूरी डिटेल.

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के लिए होने वाले ऑक्शन में 350 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं. 40 खिलाड़ी 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस वाले हैं. 30 लाख के बेस प्राइस वाले 227 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं. लिस्ट में 16 भारतीय और 96 विदेशी कैप्ड प्लेयर्स हैं. अनकैप्ड खिलाड़ियों की बात करें तो 224 भारतीय और 14 विदेशी हैं.

IPL 2026 ऑक्शन में कुल कितने स्लॉट्स खाली हैं?

आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए 350 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतम 77 प्लेयर्स ही बिक सकते हैं. सभी 10 टीमों के कुल 77 स्लॉट्स खाली हैं. सबसे ज्यादा स्लॉट्स केकेआर (13) में खली हैं, जिन्होंने सिर्फ 12 प्लेयर्स को रिटेन किया था. ऑक्शन में सबसे ज्यादा का पर्स बैलेंस भी केकेआर के पास है. लिस्ट में देखें सभी 10 टीमों में कितने प्लेयर्स का स्लॉट्स खाली है और उनका बैलेंस कितने का है.

चेन्नई सुपर किंग्स - 9 (43.4 करोड़ रुपये)

दिल्ली कैपिटल्स - 8 (21.8 करोड़ रुपये)

गुजरात टाइटंस - 5 (12.9 करोड़ रुपये)

कोलकाता नाइट राइडर्स - 13 (64.3 करोड़ रुपये)

लखनऊ सुपर जायंट्स - 6 (22.95 करोड़ रुपये)

मुंबई इंडियंस - 5 (2.75 करोड़ रुपये)

पंजाब किंग्स - 4 (11.5 करोड़ रुपये)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 8 (16.4 करोड़ रुपये)

राजस्थान रॉयल्स - 9 (16.05 करोड़ रुपये)

सनराइजर्स हैदराबाद - 10 (25.5 करोड़ रुपये)

IPL 2026 ऑक्शन किस तारीख को होगा?

मंगलवार, 16 दिसंबर 2025.

IPL 2026 ऑक्शन वेन्यू

अबू धाबी.

IPL 2026 ऑक्शन कितने बजे से शुरू होगा?

आईपीएल 2026 ऑक्शन भारत के समयनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा.

IPL 2026 ऑक्शन का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

आईपीएल 2026 ऑक्शन का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर होगा.

किस ऐप पर देखें IPL 2026 ऑक्शन लाइव स्ट्रीमिंग?

आईपीएल ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.