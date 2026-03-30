'CA से पूछिए...', अजिंक्य रहाणे ने किया खुलासा, बताया क्यों नहीं दी कैमरून ग्रीन को गेंदबाजी

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन कमजोर गेंदबाजी के चलते ये लक्ष्य भी छोटा लगा. मुंबई इंडियंस ने 5 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से जीत दर्ज की, जो उनका सबसे बड़ा सफल रन चेज है. ऐसे में सवाल उठा कि कैमरून ग्रीन को गेंदबाजी क्यों नहीं दी गई, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने 25.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा है. यही सवाल केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे से मैच के बाद किया गया, जिस पर उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया.

कैमरून ग्रीन बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने आईपीएल में RCB और MI के लिए खेलते हुए कुल 16 विकेट लिए हैं. वहीं 28 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उनके नाम 14 विकेट हैं, यानी वह अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं और उनके पास अनुभव भी है. ऐसे में एक सवाल ये उठा कि आखिर ग्रीन को गेंदबाजी क्यों नहीं दी गई, कमेंटेटर्स भी इससे हैरान थे. मैच के बाद अजिंक्य रहाणे से ये सवाल भी किया गया.

अजिंक्य रहाणे ने क्या बताया

कैमरून ग्रीन से गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई? इस सवाल के जवाब में अजिंक्य रहाणे ने कहा कि ये आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए. तो क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन को आईपीएल में अभी गेंदबाजी करने की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि अगर वह पूरी तरह फिट नहीं होते तो शायद मैच भी नहीं खेलते. रहाणे ने कहा, "मुझे लगता है कि ये सवाल आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए."

अपनी चोट पर भी दी अपडेट

अजिंक्य रहाणे को मैच के दौरान क्रैम्प आ गए थे, जिस कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा और रिंकू सिंह ने कप्तानी संभाली. रहाणे ने कहा, "ठीक महसूस कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, खासकर मेरी पिंडलियों में. उम्मीद है मैं ठीक हो जाऊंगा." कमजोर गेंदबाजी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "गेंदबाजों के लिए सच में मुश्किल था, उनके पास अभी अनुभव की कमी है. मुंबई इंडियंस ने अच्छी बैटिंग की, हमारे गेंदबाज सीखेंगे."