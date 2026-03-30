हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026: 'CA से पूछिए...', अजिंक्य रहाणे ने किया खुलासा, बताया क्यों नहीं दी कैमरून ग्रीन को गेंदबाजी

IPL 2026: 'CA से पूछिए...', अजिंक्य रहाणे ने किया खुलासा, बताया क्यों नहीं दी कैमरून ग्रीन को गेंदबाजी

IPL 2026: KKR ने आंद्रे रसेल की कमी को पूरा करने के लिए कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन पहले मैच में उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई. अजिंक्य रहाणे ने इसको लेकर एक खुलासा किया.

By : शिवम | Updated at : 30 Mar 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन कमजोर गेंदबाजी के चलते ये लक्ष्य भी छोटा लगा. मुंबई इंडियंस ने 5 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से जीत दर्ज की, जो उनका सबसे बड़ा सफल रन चेज है. ऐसे में सवाल उठा कि कैमरून ग्रीन को गेंदबाजी क्यों नहीं दी गई, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने 25.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा है. यही सवाल केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे से मैच के बाद किया गया, जिस पर उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया.

कैमरून ग्रीन बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने आईपीएल में RCB और MI के लिए खेलते हुए कुल 16 विकेट लिए हैं. वहीं 28 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उनके नाम 14 विकेट हैं, यानी वह अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं और उनके पास अनुभव भी है. ऐसे में एक सवाल ये उठा कि आखिर ग्रीन को गेंदबाजी क्यों नहीं दी गई, कमेंटेटर्स भी इससे हैरान थे. मैच के बाद अजिंक्य रहाणे से ये सवाल भी किया गया.

अजिंक्य रहाणे ने क्या बताया

कैमरून ग्रीन से गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई? इस सवाल के जवाब में अजिंक्य रहाणे ने कहा कि ये आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए. तो क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन को आईपीएल में अभी गेंदबाजी करने की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि अगर वह पूरी तरह फिट नहीं होते तो शायद मैच भी नहीं खेलते. रहाणे ने कहा, "मुझे लगता है कि ये सवाल आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए."

अपनी चोट पर भी दी अपडेट

अजिंक्य रहाणे को मैच के दौरान क्रैम्प आ गए थे, जिस कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा और रिंकू सिंह ने कप्तानी संभाली. रहाणे ने कहा, "ठीक महसूस कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, खासकर मेरी पिंडलियों में. उम्मीद है मैं ठीक हो जाऊंगा." कमजोर गेंदबाजी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "गेंदबाजों के लिए सच में मुश्किल था, उनके पास अभी अनुभव की कमी है. मुंबई इंडियंस ने अच्छी बैटिंग की, हमारे गेंदबाज सीखेंगे."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 30 Mar 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane Cameron Green INDIAN PREMIER LEAGUE KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2026: 'CA से पूछिए...', अजिंक्य रहाणे ने किया खुलासा, बताया क्यों नहीं दी कैमरून ग्रीन को गेंदबाजी
'CA से पूछिए...', अजिंक्य रहाणे ने किया खुलासा, बताया क्यों नहीं दी कैमरून ग्रीन को गेंदबाजी
क्रिकेट
IPL 2026 के पहले ही मैच में रोहित शर्मा ने लगाई रिकार्ड्स की झड़ी, कोहली को भी पछाड़ा
IPL 2026 के पहले ही मैच में रोहित शर्मा ने लगाई रिकार्ड्स की झड़ी, कोहली को भी पछाड़ा
क्रिकेट
मां की मौत, पिता ने कर ली दूसरी शादी, फिर चाचा ने उठाई जिम्मेदारी, आरसीबी के खिलाफ धमाका करने वाले अनिकेत वर्मा की कहानी रुला देगी
मां की मौत, पिता ने कर ली दूसरी शादी, फिर चाचा ने उठाई जिम्मेदारी, आरसीबी के खिलाफ धमाका करने वाले अनिकेत वर्मा की कहानी रुला देगी
क्रिकेट
हार्दिक पंड्या ने रोहित शर्मा की जमकर की तारीफ, जानिए किसको दिया केकेआर के खिलाफ मिली जीत का श्रेय
हार्दिक पंड्या ने रोहित शर्मा की जमकर की तारीफ, जानिए किसको दिया केकेआर के खिलाफ मिली जीत का श्रेय
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में प्रहार...वॉर रूम में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
UP News: प्रेमी के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका, शादी से इनकार पर किया ड्रामा | Pratapgarh
Chitra Tripathi: जाने युद्ध से किन देशों को हुआ बड़ा नुकसान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trumpa
Iran US Israel War: 30 दिन… फिर भी नहीं झुका ईरान | America | Trump | Big Breaking | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: अप्रैल भी रहेगा ठंडा, नहीं पड़ेगी गर्मी, IMD ने जारी किया अलर्ट, आज दिल्ली समेत देश में कहां-कहां होगी बारिश, जानें
अप्रैल भी रहेगा ठंडा, नहीं पड़ेगी गर्मी, IMD ने जारी किया अलर्ट, आज दिल्ली समेत देश में कहां-कहां होगी बारिश, जानें
बिहार
BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया MLA पद से इस्तीफा, अब कौन होगा बांकीपुर से उम्मीदवार?
BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया MLA पद से इस्तीफा, अब कौन होगा बांकीपुर से उम्मीदवार?
विश्व
'वो जिंदा हैं या नहीं...' ट्रंप के इतना कहने के बाद मुज्तबा खामेनेई ने जारी किया नया बयान, किसे कहा थैंक्यू
'वो जिंदा हैं या नहीं...' ट्रंप के इतना कहने के बाद मुज्तबा खामेनेई ने जारी किया नया बयान, किसे कहा थैंक्यू
बॉलीवुड
सोनम कपूर और आनंद आहूजा दूसरी बार बने बेबी बॉय के पेरेंट्स, पोस्ट शेयर कर दी गुड न्यूज, लिखा- 'हमारा परिवार बड़ा हो गया'
सोनम कपूर और आनंद आहूजा दूसरी बार बने बेबी बॉय के पेरेंट्स, पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी
आईपीएल 2026
MI Vs KKR: मुंबई की जीत के बाद ये क्या बोल गए कप्तान हार्दिक पांड्या, कहा- 'हम जब भी मैदान पर उतरे...'
MI Vs KKR: मुंबई की जीत के बाद ये क्या बोल गए कप्तान हार्दिक पांड्या, कहा- 'हम जब भी मैदान पर उतरे...'
विश्व
खर्ग पर अमेरिका कब करेगा कब्जा? ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा
खर्ग पर अमेरिका कब करेगा कब्जा? ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
Mars Colony: कहां तक पहुंचा स्पेस में कॉलोनी बनाने का काम, जानें कब से इंसान होने लगेंगे मंगल पर शिफ्ट?
कहां तक पहुंचा स्पेस में कॉलोनी बनाने का काम, जानें कब से इंसान होने लगेंगे मंगल पर शिफ्ट?
नौकरी
UPSSSC Recruitment 2026: युवाओं के लिए बड़ा मौका, टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती; 10वीं से ग्रेजुएट तक करें अप्लाई
युवाओं के लिए बड़ा मौका, टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती; 10वीं से ग्रेजुएट तक करें अप्लाई
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget