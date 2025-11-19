हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें

IPL 2026 All Team Squads: आईपीएल रिटेंशन की घोषणा के बाद ज्यादातर टीम का मुख्य स्क्वाड कंफर्म हो गया है. बचे हुए स्लॉट्स के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को होगा. देखें सभी टीमों में शामिल प्लेयर्स की लिस्ट.

By : शिवम | Updated at : 19 Nov 2025 05:34 PM (IST)
आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले सभी 10 टीमों ने अपनी अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है. आईपीएल रिटेंशन की घोषणा के बाद ज्यादातर टीमों का मुख्य स्क्वाड कंफर्म हो गया है. अब बचे हुए स्लॉट्स को भरने के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को होगा. कोलकाता नाइट राइडर्स वो टीम है, जिसने सबसे कम खिलाड़ियों को रिटेन किया है. केकेआर को छोड़कर सभी टीमों ने 15 या इससे अधिक प्लेयर्स को रिटेन किया है. पंजाब किंग्स समेत 3 टीमों ने 20 या इससे अधिक खिलाड़ियों को रिटेन किया. यहां देखें रिटेंशन की घोषणा के बाद सभी 10 टीमों का स्क्वाड.

चेन्नई सुपर किंग्स टीम (CSK Squad 2026)

ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, गुरजापनीत सिंह, संजू सैमसन.

  • CSK ने कितने प्लेयर्स को रिटेन किया- 16 (4 विदेशी)
  • अवेलेबल स्लॉट्स- 9 (4 विदेशी)

दिल्ली कैपिटल्स टीम (DC Squad 2026)

केएल राहुल, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रराज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराण विजय, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, नितीश राणा.

  • DC ने कितने प्लेयर्स को रिटेन किया- 17 (3 विदेशी)
  • अवेलेबल स्लॉट्स- 8 (5 विदेशी)

गुजरात टाइटंस टीम (GT Squad 2026)

शुभमन गिल, साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्ण, इशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साईं किशोर, जयन्त यादव.

  • GT ने कितने प्लेयर्स को रिटेन किया- 20 (4 विदेशी)
  • अवेलेबल स्लॉट्स- 5 (4 विदेशी)

कोलकाता नाइट राइडर्स टीम (KKR Squad)

अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, उमरान मलिक.

  • KKR ने कितने प्लेयर्स को रिटेन किया- 12 (2 विदेशी)
  • अवेलेबल स्लॉट्स- 13 (6 विदेशी)

लखनऊ सुपर जायंट्स टीम (LSG Squad 2025)

ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, एडन मार्क्रम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद शमी.

  • LSG ने कितने प्लेयर्स को रिटेन किया- 19 (4 विदेशी)
  • अवेलेबल स्लॉट्स- 6 (4 विदेशी)

मुंबई इंडियंस टीम (MI Squad 2026)

रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रॉबिन मिंज, रयान रिकेल्टन, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, नमन धीर, मिशेल सैंटनर, विल जैक, कॉर्बिन बॉश, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्वनी कुमार, रघु शर्मा, अल्लाह गजनफ़र, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, शेरफेन रदरफोर्ड.

  • MI ने कितने प्लेयर्स को रिटेन किया- 20 (7 विदेशी)
  • अवेलेबल स्लॉट्स- 5 (1 विदेशी)

पंजाब किंग्स टीम (PBKS Squad 2026)

श्रेयस अय्यर, नेहल वढेरा, विष्णु विनोद, हरनूर पन्नू, पाइला अविनाश, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, हरप्रीत बराड़, मार्को जानसन, अजमतुल्लाह उमरजई, प्रियांश आर्य, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, मिच ओवेन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन.

  • PBKS ने कितने प्लेयर्स को रिटेन किया- 21 (6 विदेशी)
  • अवेलेबल स्लॉट्स- 4 (2 विदेशी)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम (RCB Squad 2026)

रजत पाटीदार, विराट कोहली, टिम डेविड, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, जोश हेज़लवुड, भुवनेश्‍वर कुमार, रसिख सलाम, यश दयाल, सुयश शर्मा, नुवान तुषारा, अभिनंदन सिंह.

  • RCB ने कितने प्लेयर्स को रिटेन किया- 17 (6 विदेशी)
  • अवेलेबल स्लॉट्स- 8 (2 विदेशी)

राजस्थान रॉयल्स टीम (RR Squad 2026)

शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, शिमरोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवींद्र जड़ेजा, सैम कुरेन, डोनोवन फरेरा.

  • RR ने कितने प्लेयर्स को रिटेन किया- 16 (7 विदेशी)
  • अवेलेबल स्लॉट्स- 9 (1 विदेशी)

सनराइजर्स हैदराबाद टीम (SRH Squad 2026)

ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कारसे, पैट कमिंस, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी.

  • SRH ने कितने प्लेयर्स को रिटेन किया- 15 (6 विदेशी)
  • अवेलेबल स्लॉट्स- 10 (2 विदेशी)

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 19 Nov 2025 05:30 PM (IST)
IPL Players Retention IPL 2026 IPL All Teams Squads
