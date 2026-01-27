भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 28 जनवरी (बुधवार) को खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया शुरुआती 3 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है. ऐसे में मेन इन ब्लू चौथे टी20 के लिए संजू सैमसन सहित 2 बड़े बदलाव कर सकती है. तो आइए जानते हैं कि सीरीज के चौथे मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है.

संजू सैमसन होंगे बाहर?

बता दें कि संजू सीरीज के शुरुआती तीनों मैचों में फ्लॉप नजर आए. तीन में से दो मैचों में तो संजू दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. नागपुर में खेले गए पहले टी20 में संजू 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे. फिर दूसरे मुकाबले में संजू सिर्फ 06 रन बना सके. हद तो तब हो गई जब संजू तीसरे मैच में गोल्डन डक पर आउट हो गए.

लगातार तीन मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद प्लेइंग 11 में संजू की जगह को लेकर सवाल खड़े होने लगे. जहां एक तरफ संजू तीनों मैचों में फ्लॉप हुए, वहीं स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर तीनों ही मुकाबलों में बेंच गर्म करते नजर आए. ऐसे में यह लगभग साफ नजर आने लगा कि चौथे टी20 में संजू की जगह श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है.

अक्षर पटेल की भी हो सकती है वापसी

नागपुर में खेले गए पहले टी20 में अक्षर प्लेइंग भारत की 11 का हिस्सा थे. इसी मैच में अक्षर को उंगली पर इंजरी हुई थी. इसके बाद उन्होंने बाकी दोनों मैच मिस किए. अब तीसरे टी20 में उनकी वापसी हो सकती है. अक्षर को शिवम दुबे की जगह मौका दिया जा सकता है.

चौथे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.