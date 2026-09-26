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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत की वनडे टीम में किस राज्य के कितने खिलाड़ी? उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा

भारत की वनडे टीम में किस राज्य के कितने खिलाड़ी? उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा

India ODI Squad: भारतीय टीम की अगली वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के साथ होने वाली है. यहां जान लीजिए भारत की वनडे टीम में किस राज्य के कितने खिलाड़ी हैं?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Sep 2026 12:26 PM (IST)
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भारतीय टीम मैनेजमेंट 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटा है. गेंदबाजी से लेकर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी और ऑलराउंड डिपार्टमेंट तक, एक बढ़िया प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन तैयार करने की कोशिश की जा रही है. गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव और आकिब नबी जैसे नए गेंदबाजों पर प्रयोग जारी हैं. टीम इंडिया की अगली चुनौती वेस्टइंडीज की है, दोनों की 3 मैचों की ODI सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर से हो रही है.

BCCI ने पहले ही वनडे टीम का एलान कर दिया था. इस सीरीज में श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह एशियन गेम्स में टी20 टीम की कप्तानी कर रहे हैं. वहीं चोट के चलते हार्दिक पांड्या भी बाहर हैं. इससे पहले भारत-वेस्टइंडीज की वनडे सीरीज शुरू हो, उससे पहले जान लीजिए भारत की मौजूदा ODI टीम में किस राज्य के कितने खिलाड़ी हैं?

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उत्तर प्रदेश के 3 खिलाड़ी

भारत की मौजूदा वनडे टीम में सबसे ज्यादा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के हैं. कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे. जायसवाल चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था.

पंजाब-कर्नाटक-महाराष्ट्र के 2-2 खिलाड़ी

भारतीय टीम में पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2-2 खिलाड़ी हैं. रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र से आते हैं. कप्तान शुभमन गिल पंजाब के फाजिल्का से आते हैं, वहीं युवा गेंदबाज गुरनूर बराड़ भी उत्तरी भारत के इस राज्य से ही आते हैं. वहीं केएल राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा कर्नाटक से संबंध रखते हैं.

6 राज्यों का एक-एक खिलाड़ी

बाकी 6 खिलाड़ी अलग-अलग राज्यों से आते हैं. पूर्व कप्तान विराट कोहली दिल्ली से हैं. हालांकि वो अब लंदन में बस गए हैं. कई महीनों बाद वनडे टीम में वापसी करने वाले रवींद्र जडेजा गुजरात, वहीं नमन धीर हरियाणा से संबंध रखते हैं और जम्मू कश्मीर के आकिब नबी भी टीम इंडिया का हिस्सा हैं.  नबी और नमन के पास वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में इंटरनेशनल डेब्यू का मौका होगा. मोहम्मद सिराज तेलंगाना से संबंध रखते हैं.

किस राज्य से कितने खिलाड़ी?

उत्तर प्रदेश - कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल

पंजाब - शुभमन गिल, गुरनूर बराड़

कर्नाटक - केएल राहुल, प्रसिद्ध कृष्णा

महाराष्ट्र - शुभमन गिल, गुरनूर बराड़

दिल्ली - विराट कोहली

गुजरात - रवींद्र जडेजा

हरियाणा - नमन धीर 

जम्मू-कश्मीर - आकिब नबी

तेलंगाना- मोहम्मद सिराज

आंध्र प्रदेश - नीतीश कुमार रेड्डी

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Sep 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
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