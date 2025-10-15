हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में अचानक क्यों चले गए गौतम गंभीर? बोले- 'आपको वर्ल्ड क्रिकेट की जरुरत नहीं...'

Gautam Gambhir In West Indies Dressing Room: डैरेन सैमी ने गौतम गंभीर को ड्रेसिंग रूम में आमंत्रित किया. टीम इंडिया के हेड कोच ने कहा कि बहुत कम टीमों के पास आपकी तरह खेलने का एक उद्देश्य है.

15 Oct 2025 09:53 AM (IST)
वेस्टइंडीज क्रिकेट अभी खराब दौर से गुजर रही है, लेकिन भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का मानना है कि बहुत कम टीमों के पास वेस्टइंडीज की तरह  इस खेल को खेलने का एक उद्देश्य है. गंभीर ने ये भी कहा कि मौजूद खिलाड़ियों का 'उद्देश्य' अगली पीढ़ी को प्रेरित करना है. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती, हालांकि इस सीरीज की आखिरी सीरीज में मेहमान टीम ने खूब प्रभावित किया और अपनी टीम को पारी की हार से बचाया. ऐसा सिर्फ चौथी बार हुआ, जब भारत ने किसी टीम को फॉलोऑन दिया और फिर टीम को चौथी पारी में भी बल्लेबाजी करनी पड़ी.

दिल्ली में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम की. इसके बाद वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने गौतम गंभीर को अपनी टीम के ड्रेसिंग रूम में आमंत्रित किया. बीसीसीआई ने इसका वीडियो शेयर किया, गंभीर ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करता हूं तो कई टीमें हैं जो इसलिए खेलती है क्योंकि उन्हें इस खेल से प्यार है जबकि बहुत कम टीमें हैं जिनके पास वेस्टइंडीज की तरह इस खेल को खेलने का एक उद्देश्य है. आपके पास एक उद्देश्य है, और ये लगाव और प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. जब मै आपको देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वेस्टइंडीज क्रिकेट की अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं."

वर्ल्ड क्रिकेट को आपकी जरुरत- गौतम गंभीर

गौतम गंभीर ने कहा, "मुझे पता है कि यहां खड़े होकर प्रदर्शन पर बात करना मेरे लिए आसान है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी से प्रेरणा लेनी चाहिए. आपके पास क्रिकेट खेलने और अगली पीढ़ी को प्रेरित करने का बड़ा उद्देश्य है. कई बार टीमें उद्देश्य की तलाश में रहती हैं, लेकिन उन्हें वह नहीं मिल पाटा. लेकिन आप लोगों को घर पर जितनी मुश्किलें आती है, आप जिन चुनौतियों का सामना करते हो, उसके बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान रहना, मेहनत करना, देश के लिए खेलना और अगली पीढ़ी को प्रेरित करने की कोशिश करना, वेस्टइंडीज क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है."

गौतम गंभीर ने आगे कहा, "मैं एक बार कहना चाहता हूं, जिस पर मेरा हमेशा से विश्वास रहा है. आप सोच सकते हो कि इस बात को मैं यूं ही बोल रहा हूं लेकिन ये बात में दिल से कह रहा हूं. वेस्टइंडीज क्रिकेट को वर्ल्ड क्रिकेट की जरुरत नहीं है बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट को वेस्टइंडीज की जरुरत है. जब आप टीम की जर्सी पहनते हो तो याद रखें, आपके पास ख़ास करने का मौका है. टी20 में खेलने वाले अधिकतर प्लेयर्स के पास ये मौका नहीं होता."

15 Oct 2025 09:53 AM (IST)
India Head Coach IND Vs WI INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR WEST INDIES
