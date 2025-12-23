हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SL: दूसरे टी20 में भारतीय गेंदबाजों का कहर, श्रीलंका को सिर्फ 128 पर किया ढेर

INDW vs SLW Score: श्रीलंका ने दूसरे टी20 मैच में पहले खेलते हुए 128 रन बनाए हैं. ये मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Dec 2025 08:47 PM (IST)
श्रीलंका ने दूसरे टी20 मैच में पहले खेलते हुए 128 रन बनाए हैं. ये मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. भारत के लिए वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी ने दो-दो विकेट लिए. भारतीय टीम सीरीज में पहले ही 1-0 से आगे चल रही है. टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पहले टी20 मैच में भी श्रीलंका को मात्र 121 रनों पर ढेर कर दिया था. दूसरे मुकाबले में भी श्रीलंका की बैटिंग लाइन-अप फ्लॉप हो गई है.

श्रीलंकाई टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला, जिसे क्रान्ति गौड़ ने पहले ओवर की छठी गेंद पर झटका दे दिया. कप्तान चामारी अटापट्टू कुछ देर पारी को संभाला, लेकिन पावरप्ले खत्म होने से पहले ही वो 31 (24) रन बनाकर आउट हो गईं. उनके बाद हसीना परेरा और हर्षिता समाराविक्रमा ने 44 रनों की साझेदारी पर श्रीलंकाई पारी को संभाला.

24 रन के भीतर 6 विकेट

समाराविक्रमा जब आउट हुईं, तब एक समय श्रीलंका ने 3 विकेट के नुकसान पर 104 रन बना लिए थे. यहां से भारतीय गेंदबाजी ऐसी हावी हुई कि श्रीलंका ने 24 रन के भीतर 6 विकेट खो दिए. श्रीलंका के आखिरी 5 बल्लेबाजों में से केवल एक खिलाड़ी रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा छू सका.

 

अपडेट जारी है...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 23 Dec 2025 08:39 PM (IST)
Live Cricket Score India VS Sri Lanka INDW Vs SLW India Women Vs Sri Lanka Women IND VS SL
