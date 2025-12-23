श्रीलंका ने दूसरे टी20 मैच में पहले खेलते हुए 128 रन बनाए हैं. ये मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. भारत के लिए वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी ने दो-दो विकेट लिए. भारतीय टीम सीरीज में पहले ही 1-0 से आगे चल रही है. टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पहले टी20 मैच में भी श्रीलंका को मात्र 121 रनों पर ढेर कर दिया था. दूसरे मुकाबले में भी श्रीलंका की बैटिंग लाइन-अप फ्लॉप हो गई है.

श्रीलंकाई टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला, जिसे क्रान्ति गौड़ ने पहले ओवर की छठी गेंद पर झटका दे दिया. कप्तान चामारी अटापट्टू कुछ देर पारी को संभाला, लेकिन पावरप्ले खत्म होने से पहले ही वो 31 (24) रन बनाकर आउट हो गईं. उनके बाद हसीना परेरा और हर्षिता समाराविक्रमा ने 44 रनों की साझेदारी पर श्रीलंकाई पारी को संभाला.

24 रन के भीतर 6 विकेट

समाराविक्रमा जब आउट हुईं, तब एक समय श्रीलंका ने 3 विकेट के नुकसान पर 104 रन बना लिए थे. यहां से भारतीय गेंदबाजी ऐसी हावी हुई कि श्रीलंका ने 24 रन के भीतर 6 विकेट खो दिए. श्रीलंका के आखिरी 5 बल्लेबाजों में से केवल एक खिलाड़ी रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा छू सका.

