हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS: क्वींसलैंड में भारतीय गेंदबाजों का कहर, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे चमके, ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से चटाई धूल

IND vs AUS: क्वींसलैंड में भारतीय गेंदबाजों का कहर, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे चमके, ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से चटाई धूल

IND vs AUS 4th T20 Highlights: चौथे टी20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Nov 2025 05:44 PM (IST)
चौथे टी20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है. क्वींसलैंड में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 167 रनों का स्कोर खड़ा किया था, इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 119 रनों बनाकर ऑलआउट हो गई. वाशिंगटन सुंदर भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने बॉलिंग में सिर्फ 8 गेंद फेंकीं और 3 विकेट चटकाए.

टीम इंडिया की बैटिंग लाइन-अप धराशाई हो गई थी. शुभमन गिल ने 46 रन और शुभमन गिल ने 28 रनों की पारी खेली. उनके अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में 10 गेंदों में 20 रन बनाए. मगर अन्य बल्लेबाज कोई खास कारनामा नहीं कर पाए. 167 रन के स्कोर को देख लग रहा था जैसे, भारतीय पारी में कम से कम 20-30 रन कम बने हैं.

भारतीय गेंदबाजों का कहर

एक समय ऑस्ट्रेलियाई टीम आसान जीत की तरफ आगे बढ़ रही थी. शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन कंगारू टीम सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 67 रन बना चुकी थी. विकेट बचाकर खेलने के कारण ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए जरूरी रन रेट बढ़ता ही चला गया, जिसके कारण तेज खेलने के चक्कर में अन्य बल्लेबाज भी तेज शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवाते चले गए.

सुंदर-दुबे-पटेल की तिकड़ी का कमाल

वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन-अप की कमर तोड़कर रख दी. तीनों ने मिलकर 7 विकेट लिए. खासतौर पर वाशिंगटन सुंदर ने कमाल कर दिया, जिन्होंने सिर्फ 8 गेंद बॉलिंग की, जिनमें उन्होंने सिर्फ 3 रन देकर तीन विकेट चटकाए. इसी तिकड़ी का कमाल था कि ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 7 विकेट मात्र 28 रनों के भीतर गिर गए. वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने एक-एक विकेट लिया.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 06 Nov 2025 05:28 PM (IST)
Washington Sundar IND VS AUS IND Vs AUS 4th T20 SHIVAM DUBE INDIA VS AUSTRALIA
