दिल्ली टेस्ट में चौथा दिन खत्म होने तक भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया को अभी जीत के लिए 58 रन और बनाने हैं. चौथे दिन स्टंप्स तक केएल राहुल और साई सुदर्शन क्रीज पर डटे हैं. चौथे दिन वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 390 रनों पर सिमट गई थी, वहीं पहली पारी में बढ़त के आधार पर टीम इंडिया को 121 रनों का लक्ष्य मिला.

चौथे दिन वेस्टइंडीज ने 170/2 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया. शाय होप और जॉन कैंपबेल तीसरे 135 रनों की साझेदारी कर चुके थे. चौथे दिन भी दोनों ने सधे हुए अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया. शाय होप ने अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक लगाया. बता दें कि होप का टेस्ट में शतक 8 साल के बाद आया है, उनकी पारी 103 रनों पर खत्म हुई.

दूसरी ओर जॉन कैंपबेल ने 115 रन बनाए. कैंपबेल और होप ने 177 रनों की पार्टनरशिप करके वेस्टइंडीज को पारी की हार से बचाया. होप जब 103 रन बनाकर आउट हुए, तब वेस्टइंडीज ने 271 के स्कोर पर चौथा विकेट गंवाया था. उसके बाद विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ, क्योंकि अगले 40 रनों के भीतर वेस्टइंडीज ने अगले 5 विकेट गंवा दिए थे.

10वें विकेट के लिए जेडन सील्स और जस्टिन ग्रीव्स ने 79 रनों की साझेदारी कर टीम को 390 के स्कोर तक पहुंचाया. जसप्रीत बुमराह ने चौथे दिन वेस्टइंडीज के लोवर ऑर्डर बल्लेबाजों को झकझोर कर रख दिया. वेस्टइंडीज के आखिरी 3 बल्लेबाजों को बुमराह ने ही आउट किया.

भारत को 121 का टारगेट

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खिलाया था. बढ़त के कारण भारतीय टीम को 121 रनों का टारगेट मिला. दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आए, तो तेज खेलने के चक्कर में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए. चौथे दिन भारत ने सिर्फ जायसवाल का विकेट गंवाया. केएल राहुल ने 25 रन और सुदर्शन अभी 30 रन बनाकर खेल रहे हैं. पांचवें दिन टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 58 रन और बनाने होंगे.