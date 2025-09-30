हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
India Vs Sri Lanka Women Cricketers Salary: भारतीय और श्रीलंकाई महिला क्रिकेटरों में कौन कितना कमाता है? किसको मिलती है ज्यादा सैलरी, जानिए

India Vs Sri Lanka Women Cricketers Salary: भारतीय और श्रीलंकाई महिला क्रिकेटरों में कौन कितना कमाता है? किसको मिलती है ज्यादा सैलरी, जानिए

भारत और श्रीलंका महिला क्रिकेटरों की सैलरी और मैच फीस में बड़ा अंतर है. जहां भारतीय खिलाड़ी एक वनडे के लिए 6 लाख रुपये कमाती हैं, वही श्रीलंकाई खिलाड़ियों की पूरी सालाना सैलरी इतनी भी नही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 30 Sep 2025 12:28 PM (IST)
India Women vs Sri Lanka Women: महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत भारत और श्रीलंका के मुकाबले से हो रही है. भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच केवल खेल में ही नहीं, बल्कि सैलरी और मैच फीस में भी बड़ा अंतर हैं. महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के शुरू होते ही दोनों देशों की टीमों की कमाई का अंतर चर्चा में है. मैदान पर दोनो टीमों का प्रदर्शन अलग‑अलग होता है, लेकिन आर्थिक अंतर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है.

श्रीलंकाई महिला क्रिकेटरों की कमाई

श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को उनके बोर्ड के ग्रेड के आधार पर सालाना सैलरी दी जाती है. यह रकम 12 लाख से लेकर 36 लाख श्रीलंकाई रुपये तक होती है. भारतीय रुपये में देखें तो यह रकम लगभग 3.5 लाख से 10.5 लाख रुपये सालाना बनते हैं. यह सैलरी केवल उन खिलाड़ियों को मिलती है जिनके बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं.

मैच फीस और बोनस

श्रीलंकाई महिला क्रिकेटरों को एक मैच खेलने के लिए करीब 2.27 लाख श्रीलंकाई रुपये मिलते हैं, जो भारतीय रुपयों के मामले में लगभग 66,657 रुपये होते हैं. अगर टीम मैच जीतती है तो बोनस के रूप में उनकी मैच फीस बढ़कर 2.87 लाख श्रीलंकाई रुपये यानी लगभग 84,318 रुपये हो जाती है. इस तरह एक जीत पर मैच फीस में 26% तक का इजाफा होता है.

भारतीय महिला क्रिकेटरों की तुलना

भारत की महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी इस मामले में काफी आगे हैं. एक महिला वनडे मैच खेलने के लिए भारतीय क्रिकेटरों को लगभग 6 लाख रुपये दिए जाते हैं. इस हिसाब से एक मैच की फीस में भारत और श्रीलंका के बीच का अंतर कई गुना है. केवल मैच फीस ही नहीं, बल्कि सालाना सैलरी में भी अंतर काफी बड़ा है. भारतीय महिला खिलाड़ियों की सैलरी और मैच फीस न केवल उनकी मेहनत का सम्मान है, बल्कि महिला क्रिकेट के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है. 

Published at : 30 Sep 2025 12:27 PM (IST)
