भारतीय क्रिकेट टीम का टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में दूसरा मैच नामीबिया के साथ है. भारत ने पहला मैच यूएसए के खिलाफ जीता था, जबकि नामीबिया अपने पहले मुकाबले में नीदरलैंड से हार गई थी. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा को आराम दिया जा सकता है, जो पेट में इन्फेक्शन की वजह से 2 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे. जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सकती है. जानिए ये मैच कितने बजे से शुरू होगा. इसका लाइव प्रसारण किस चैनल पर और लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी.

भारत बनाम नामीबिया मैच में जसप्रीत बुमराह की वापसी संभव है, जो वायरल बुखार की वजह से पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे. उनके आने से मोहम्मद सिराज को बाहर किया जा सकता है, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे. अभिषेक शर्मा अगर नहीं खेलते हैं तो ईशान किशन के साथ संजू सैमसन ओपनिंग कर सकते हैं. संजू पिछले मैच में नहीं खेले थे.

भारत बनाम नामीबिया मैच कहां पर होगा?

भारत बनाम नामीबिया मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. ये इस ग्राउंड पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा मैच होगा. पहले मैच में नीदरलैंड ने यहां नामीबिया को हराया था.

भारत बनाम नामीबिया मैच कितने बजे शुरू होगा?

आज (12 फरवरी) टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 3 मैच हैं. पहला मैच सुबह 11 बजे और दूसरा मैच दोपहर 3 बजे है. भारत बनाम नामीबिया मैच आज होने वाला तीसरा मैच है. ये मुकाबला शाम को 7 बजे से शुरू होगा. टॉस 6:30 बजे होगा.

भारत बनाम नामीबिया मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

भारत और नामीबिया के बीच होने वाले मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा.

भारत बनाम नामीबिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम नामीबिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.