पहले टी20 में ऐसी हो सकती है भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

IND vs AUS T20 Playing 11: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज कल यानी 29 अक्टूबर से शुरू हो रही है. पहला मैच कैनबरा में खेला जाएगा. जानें भारत किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Oct 2025 05:32 PM (IST)
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज कल यानी 29 अक्टूबर से शुरू हो रही है. पहला मैच कैनबरा में खेला जाएगा, जो भारत के समय अनुसार दोपहर 1:45 बजे से लाइव प्रसारित होगा. अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले 2026 टी20 वर्ल्ड कप की दृष्टि से यह सीरीज बेहद अहम होगी. बताते चलें कि टी20 सीरीज 29 अक्टूबर-8 नवंबर तक चलेगी. कैनबरा में पहला टी20 मैच शुरू हो, उससे पहले जान लीजिए कि भारतीय प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है, पिच का हाल कैसा रहेगा और साथ-साथ मौसम का प्रिडिक्शन भी जान लीजिए.

किसकी मदद करेगी पिच?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच कैनबरा के मनुका ओवल मैदान में खेला जाएगा. कैनबेरा की पिच आमतौर पर स्लो रहती है, इसलिए यहां रन बनाना आसान नहीं होता. हालांकि एक बार बल्लेबाज सेट हो जाए तो उसके लिए शॉट लगाना आसान हो जाता है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में यहां पहली पारी का औसत स्कोर केवल 144 रन है. यहां चेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है. संभव है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी चुन सकती है.

मौसम का हाल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 मैच के दौरान भारी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी का अनुमान है. तापमान ठंडा रह सकता है और मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है. ऐसे में पिच गेंदबाजों के लिए अधिक मददगार साबित हो सकती है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 32 टी20 मैच खेले गए हैं, जिनमें 20 बार भारतीय टीम विजयी रही है, जबकि सिर्फ 11 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है. उनके एक मैच का परिणाम नहीं निकल कर आया.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मैथ्यू शॉर्ट, टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, तनवीर संघा

ICC ODI Rankings में बड़ा फेरबदल, भारत के इस खिलाड़ी ने हासिल की करियर की बेस्ट रेटिंग

Published at : 28 Oct 2025 05:32 PM (IST)
IND VS AUS IND Vs AUS T20 INDIA VS AUSTRALIA
