ICC ODI Rankings में बड़ा फेरबदल, भारत के इस खिलाड़ी ने हासिल की करियर की बेस्ट रेटिंग

Indian Player Career Best Rating In ICC Rankings: भारत में वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 चल रहा है और इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के दमदार परफॉर्मेंस की वजह से आईसीसी वनडे रैकिंग्स में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारत की ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति मंधाना आईसीसी ODI रैंकिंग्स में नंबर वन पर कायम है. स्मृति के बल्ले से न्यूजीलैंड के खिलाफ आई शतकीय पारी ने इस खिलाड़ी को क्रिकेटिंग करियर की बेस्ट रेटिंग दिलाई है. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की खिलाड़ी एश गार्डनर को आईसीसी रैंकिंग्स में बड़ा फायदा हुआ है. गार्डनर लेटेस्ट वनडे रैंकिंग्स में आठवें नंबर से सीधे दूसरे नंबर पर आ गई हैं.

आईसीसी रैंकिंग्स में स्मृति मंधाना का जादू

आईसीसी वीमेंस वनडे बैटिंग रैंकिंग्स की टॉप 10 लिस्ट में केवल एक ही भारतीय खिलाड़ी का नाम शामिल है और वो हैं स्मृति मंधाना. स्मृति इस लिस्ट में काफी समय से नंबर वन बनी हुई हैं. लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग में स्मृति मंधाना 828 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर वन हैं. स्मृति ने वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में खेले गए आखिरी दो मुकाबलों में शानदार रन बनाए. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में मंधाना ने 109 रन की पारी खेली. वहीं बांग्लादेश के खिलाफ मैच में स्मृति 34 रन बनाकर नाबाद लौटीं.

ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका का फायदा

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एश गार्डनर 731 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई हैं. आईसीसी की ताजा रैंकिंग में गार्डनर को करीब 100 रेटिंग पॉइंट्स की बढ़त हासिल हुई है. ऑस्ट्रेलिया की इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में दमदार शतकीय पारी खेली थी.

साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ड भी आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में टॉप 3 में शामिल हो गई हैं. लौरा को लेटेस्ट रैंकिंग में 2 स्पॉट की बढ़त हासिल हुई है. दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 716 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं.

