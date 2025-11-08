हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
India vs Australia 5th T20 Live Score: पांचवें टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी; जानें IND-AUS की प्लेइंग इलेवन

India vs Australia 5th T20 Live Score: पांचवें टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी; जानें IND-AUS की प्लेइंग इलेवन

IND vs AUS 5th T20 Match Live: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच गाबा में खेला जा रहा है. यहां इस मैच का लाइव स्कोर जानिए. इसके साथ ही मैच से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स भी पढ़िए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Nov 2025 01:23 PM (IST)

LIVE

Key Events
India vs Australia 5th T20 Live Score IND vs AUS Cricket Match Scorecard Commentary Latest Live Updates Suryakumar Abhishek Shubman India vs Australia 5th T20 Live Score: पांचवें टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी; जानें IND-AUS की प्लेइंग इलेवन
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 मैच लाइव
Source : ABP Live

Background

IND vs AUS 5th T20 Match Live Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां और आखिरी टी20 मैच आज शनिवार, 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा. ये टी20 मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा. भारतीय टीम इस पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से चल रही है. वहीं पांचवां टी20 मैच जीतकर भारतीय टीम 3-1 से सीरीज जीतना चाहेगी. अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती है, तब ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त होगी.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंगल इलेवन

मिच मार्श (कप्तान), मैट शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन/जोश फिलिप, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, एडम ज़म्पा और महली बियर्डमैन/बेन ड्वार्शियस.

गाबा की पिच रिपोर्ट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच ब्रिस्बेन में गाबा के मैदान पर खेला जाएगा. गाबा की पिच बेहतर बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है. लेकिन पिच पर घास के मौजूद होने से शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. लेकिन एक बार बल्लेबाजों के सेट होने पर इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है.

13:23 PM (IST)  •  08 Nov 2025

India vs Australia 5th T20 Live Score: ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन- मिच मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और एडम ज़म्पा.

13:22 PM (IST)  •  08 Nov 2025

India vs Australia 5th T20 Live Score: तिलक वर्मा की जगह रिंकू सिंह

भारत की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

New Update
