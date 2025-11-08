IND vs AUS 5th T20 Match Live Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां और आखिरी टी20 मैच आज शनिवार, 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा. ये टी20 मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा. भारतीय टीम इस पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से चल रही है. वहीं पांचवां टी20 मैच जीतकर भारतीय टीम 3-1 से सीरीज जीतना चाहेगी. अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती है, तब ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त होगी.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंगल इलेवन

मिच मार्श (कप्तान), मैट शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन/जोश फिलिप, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, एडम ज़म्पा और महली बियर्डमैन/बेन ड्वार्शियस.

गाबा की पिच रिपोर्ट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच ब्रिस्बेन में गाबा के मैदान पर खेला जाएगा. गाबा की पिच बेहतर बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है. लेकिन पिच पर घास के मौजूद होने से शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. लेकिन एक बार बल्लेबाजों के सेट होने पर इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है.