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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान टेस्ट में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 स्टार खिलाड़ियों का डेब्यू

अफगानिस्तान टेस्ट में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 स्टार खिलाड़ियों का डेब्यू

IND vs AFG Test Playing XI Prediction: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मुकाबला 6 जून से शुरू होगा. टीम इंडिया इस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतर सकती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Jun 2026 05:03 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान 8 साल बाद किसी टेस्ट मैच में आमने-सामने आने वाले हैं. दोनों टीमों का अगला टेस्ट मैच 6 जून से मुल्लांपुर में खेला जाएगा. यह मुकाबला इसलिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि मुल्लांपुर के मैदान में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम को अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 0-2 से हार मिली थी, उससे उबरते हुए टीम इंडिया अफगानिस्तान को बड़े अंतर से हराने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

2018 में जब इन दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी, तब टीम इंडिया ने पारी और 262 रनों के अंतर से मैच जीता था. इस बार अफगान टीम हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. मगर दूसरी ओर टीम इंडिया किस कॉम्बिनेशन को आजमाएगी. ज्ञात रहे कि यह मुकाबला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र का हिस्सा नहीं है.

पिच रिपोर्ट

चूंकि मुल्लांपुर के मैदान में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा, इसलिए दोनों टीमों के लिए पूर्वानुमान लगाना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है. मगर शुरुआती 2 दिनों में तेज गेंदबाजी का बोलबाला रह सकता है. जैसे-जैसे पिच पुरानी होगी, यहां बल्लेबाजी शॉट्स लगाना आसान होगा. अगर मुकाबला चौथे दिन के अंतिम सेशन या पांचवें दिन तक चला, तो स्पिन गेंदबाज अपना मायाजाल बुन सकते हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और अफगानिस्तान का अब तक एकमात्र टेस्ट मैच 2018 में खेला गया था. पहली पारी में टीम इंडिया ने 474 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें मुरली विजय और शिखर धवन की शतकीय पारी का बड़ा योगदान रहा. जवाब में अफगान टीम की पहली पारी 109 रनों पर सिमट गई थी. भारत ने अफगानिस्तान को फॉलो-ऑन खेलने पर मजबूर किया, लेकिन मेहमान टीम की दूसरी पारी भी 103 रनों पर सिमट गई. टीम इंडिया ने वह मैच पारी और 262 रनों से जीता.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़ और प्रसिद्ध कृष्णा

अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन: अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई, रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, कैस अहमद, जियाउर रहमान

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Jun 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team India Vs Afghanistan IND VS AFG IND Vs AFG Test
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