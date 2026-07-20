'वो देश के लिए जान न्योछावर कर देगा', रोहित शर्मा के लिए मोहम्मद कैफ का इमोशनल वीडियो

रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर बार-बार सवाल उठते रहे हैं. हाल ही में उन अफवाहों ने जोर पकड़ा कि रोहित लॉर्ड्स मैदान पर अपना आखिरी मैच खेलेंगे. हालांकि BCCI ने सब साफ कर दिया था कि 'हिटमैन' अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं. अब पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का कहना है कि रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स पर शतक जड़ अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है.

आखिरी मैच की अटकलों के बीच रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में 138 रनों की यादगार शतकीय पारी खेली. मोहम्मद कैफ का कहना है कि रोहित बार-बार अपनी काबिलियत को साबित करते रहे हैं और उन्हें यह आजादी मिलनी चाहिए कि वो कब अपने करियर का अंत करना चाहते हैं.

भारत को हारने नहीं दिया

मोहम्मद कैफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप साझा किया जिसमें उन्होंने कहा, "हो गया रिटायरमेंट, कटवा ली नाक. रोहित शर्मा कब संन्यास लेंगे, यह फैसला उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए. यह उनका अधिकार है और टीम इंडिया के लिए उन्होंने खून-पसीना एक किया है. इसलिए उन्हें अपनी मर्जी से रिटायर होने का अधिकार है. 12000 रन और 34 शतक लगाए, और जब तक वो कप्तान रहे तब तक भारत को हारने नहीं दिया. आंच नहीं आने दी, ऐसा कप्तान था वो."

हिंदुस्तान के लिए जान न्योछावर कर देगा

वनडे क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा लॉर्ड्स मैदान पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं. मोहम्मद कैफ का कहना है कि टीम से बाहर होने के दबाव में भी रोहित ने शतक लगा दिया, लेकिन जब उन्हें कप्तान, कोच और BCCI का साथ मिलेगा तो वो देश के लिए जान भी न्योछावर कर देंगे.

Highest score by an indian batter at Lord’s. pic.twitter.com/oZCI9f0QUx — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 20, 2026

मोहम्मद कैफ ने कहा, "रोहित शर्मा लॉर्ड्स पर वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं. अब मान लो कप्तान शुभमन गिल खुलकर ये कह दे कि मुझे 2027 विश्व कप में रोहित भाई चाहिए. BCCI भी बोले कि रोहित पर कोई उंगली ना उठाए, हम उसके साथ खड़े हैं. जब तक रोहित शर्मा चाहेगा तब तक खेलेगा. अगर ये बयान आ जाए तो वो क्या कर बैठेगा."

उन्होंने आगे कहा, "अभी रोहित इस दबाव में हैं और सब इस इंतजार में हैं कि वो आउट हो और उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाए. उस दबाव में उनके बल्ले से शतक आया है. जब उन्हें अहसास होगा कि उनके साथ कोच, कप्तान और BCCI सब खड़े हैं, वो भाई हिमालय पर्वत चढ़ जाएगा. जान न्योछावर कर देगा देश के लिए, ऐसा खिलाड़ी है वो."

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