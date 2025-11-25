हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया की बैटिंग संकट का समाधान? ये चार युवा खिलाड़ी टेस्ट टीम को दे सकते हैं नई जान

टीम इंडिया की बैटिंग संकट का समाधान? ये चार युवा खिलाड़ी टेस्ट टीम को दे सकते हैं नई जान

टीम इंडिया की टेस्ट मैच में बैटिंग लगातार खराब होती जा रही है. घरेलू पिचों पर भी बल्लेबाज संघर्ष करते दिख रहे हैं. ऐसे समय में चार युवा खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार घरेलू क्रिकेट में रन बना रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Nov 2025 12:26 PM (IST)
भारतीय टेस्ट टीम की बल्लेबाज़ी इन दिनों लगातार सवालों के घेरे में है. घरेलू पिचों पर भी टीम इंडिया संघर्ष करती दिखाई दे रही है. वो चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 की हार हो या साउथ अफ्रीका के सामने 124 रनों का आसान लक्ष्य भी हासिल न कर पाना. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टीम इंडिया की बल्लेबाजी को नई ताकत कौन देगा?

घरेलू क्रिकेट पर नजर डालें तो कई युवा खिलाड़ी लगातार ढेरों रन बनाकर चयनकर्ताओं का ध्यान खींच रहे हैं. ये खिलाड़ी न सिर्फ स्पिन बल्कि तेज गेंदबाजी के खिलाफ भी बेहतरीन तकनीक और धैर्य दिखाते हैं. अगर इन्हें मौका मिले, तो टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को नई मजबूती मिल सकती है. आइए जानते हैं ऐसे चार खिलाड़ियों के बारे में जो टेस्ट टीम की तस्वीर बदल सकते हैं.

रविचंद्रन स्मरण 

सिर्फ 22 साल की उम्र में रविचंद्रन स्मरण घरेलू क्रिकेट में एक बड़ा नाम बन चुके हैं. 2024 में डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने सिर्फ 19 पारियों में 1179 रन ठोक दिए हैं. उनका औसत 78 से ज्यादा का है, जो बताता है कि वह लंबे समय तक क्रीज पर टिककर खेलते हैं. चार शतक और तीन अर्धशतक उनके हुनर की पुष्टि करते हैं. नंबर-4 पर उनकी मजबूत बल्लेबाजी टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर में बड़ी राहत दे सकती है.

यश ढुल 

टीम इंडिया को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले यश ढुल अब घरेलू क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं. 38 फर्स्ट क्लास मैचों में उनके नाम 2777 रन हैं, वह भी 47 की बेहतरीन औसत से. अब तक 9 शतक और 10 अर्धशतक बनाने वाले यश तकनीकी रूप से मजबूत और धैर्यवान बल्लेबाज हैं. टेस्ट क्रिकेट की धीमी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वह टीम के लिए बड़ी संपत्ति साबित हो सकते हैं.

यश राठौर 

पिछले रणजी सीजन में विदर्भ को चैंपियन बनाने में बड़ा रोल निभाने वाले यश राठौर इस समय घरेलू क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. 25 साल के यश ने 27 फर्स्ट क्लास मैचों में 2449 रन बनाए हैं, उनका औसत 61 से ज्यादा का है. नौ शतक उनके क्लास और स्थिरता की गवाही देते हैं. मिडिल ऑर्डर में वह लंबी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं.

रिंकू सिंह

रिंकू सिंह को अक्सर उनकी टी20 फिनिशिंग और लंबे छक्कों के लिए जाना जाता है, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड और भी शानदार है. 52 मैचों में रिंकू ने 59 प्लस की औसत से 3677 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं. उनकी तकनीक और संयम उन्हें टेस्ट टीम में जगह दिलाने के लिए मजबूत दावेदार बनाते हैं. 

Published at : 25 Nov 2025 12:26 PM (IST)
