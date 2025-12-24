भारत और पाकिस्तान के महिला क्रिकेटर्स की सैलरी में जमीन-आसमान का अंतर, सिर्फ इतनी है मैच फीस

India & Pakistan Women Domestic Cricketers Match Fee: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हाल ही में महिला घरेलू खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में बड़ा बदलाव किया है, जो महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है. अब सीनियर लेवल पर लंबे फॉर्मेट यानी मल्टी-डे और वनडे मैचों में प्लेइंग इलेवन की खिलाड़ियों को प्रति दिन 50,000 रुपय मिलेंगे, तो रिजर्व खिलाड़ियों को 25,000 रुपये प्रति मैच दिए जाएंगे. टी20 मुकाबलों में प्लेइंग इलेवन की खिलाड़ियों को 25,000 रुपये और बेंच पर रहने वाली खिलाड़ियों को 12,500 रुपये का भुगतान होगा.

BCCI ने घरेलू महिला क्रिकेटर्स की मैच फीस की दोगुनी

बीसीसीआई के द्वारा घरेलू महिला क्रिकेटर्स की मैच फीस में बढ़ोतरी पहले की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है, क्योंकि पहले सीनियर महिला खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन में शामिल होने पर 20,000 रुपये और रिजर्व को 10,000 रुपये मिलते थे. जूनियर टूर्नामेंट्स में भी समानता बरकरार रखी गई है. यहां मल्टी-डे या वनडे मैचों में प्लेइंग इलेवन को प्रति दिन 25,000 रुपये और रिजर्व को 12,500 रुपये दिए जाएंगे. टी20 में प्लेइंग इलेवन को 12,500 रुपये और बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को 6,250 रुपये मिलेंगे. इस बदलाव से घरेलू महिला क्रिकेटरों को आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ खेल को करियर के रूप में चुनने वाली युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी.

पाकिस्तान में घरेलू महिला क्रिकेटर्स की है काफी कम सैलरी

पाकिस्तान में महिला घरेलू क्रिकेटरों की काफी कम सैलरी है. वहां मैच फीस सिर्फ 20,000 पाकिस्तानी रुपये (लगभग 6,400 भारतीय रुपये) प्रति मैच है, जो भारतीय फीस की तुलना में बेहद कम है. जूनियर स्तर पर ये राशि और भी कम हो जाती है. घरेलू क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट वाली खिलाड़ियों को मासिक रिटेनर के रूप में 35,000 पाकिस्तानी रुपये (करीब 11,200 भारतीय रुपये) ही मिलते हैं, जिससे भारतीय घरेलू महिला क्रिकेटर्स की मैच फीस की तुलना में पाकिस्तानी घरेलू महिला क्रिकेटर्स की सैलरी में जमीन-आसमान का अंतर है.

PCB ने घरेलू महिला क्रिकेटर्स की सैलरी में की कटौती

पाकिस्तान ने इस साल (2025) की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी, इस टूर्नामेंट के बाद से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत खराब हो गई थी. जिसकी वजह से उन्होंने खिलाड़ियों की सैलरी में कटौती की थी. पाकिस्तान की घरेलू महिला क्रिकेटरों की मैच फीस पहले 25,000 पाकिस्तानी रुपये थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी साल सैलरी को घटाकर 20,000 पाकिस्तानी रुपये कर दी, जो वहां की महिला क्रिकेटर्स के लिए एक बड़ा झटका था.