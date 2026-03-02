हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या सेमीफाइनल में भारत को हरा सकता है इंग्लैंड? IND या ENG कौन जाएगा फाइनल में? आंकड़ों से मिलेगा जवाब

क्या सेमीफाइनल में भारत को हरा सकता है इंग्लैंड? IND या ENG कौन जाएगा फाइनल में? आंकड़ों से मिलेगा जवाब

IND vs ENG Semi Final: भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच 5 मार्च को होगा. यहां आंकड़ों से जानिए कि सेमीफाइनल में किसका पलड़ा भारी लग रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Mar 2026 11:11 PM (IST)
Preferred Sources

India vs England Head to Head Stats: भारतीय क्रिकेट टीम को लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतना है, तो 2 चुनौती और पार करनी होंगी. इनमें पहली चुनौती 5 मार्च को आएगी, जब सेमीफाइनल में उसका सामना इंग्लैंड के साथ होगा. भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. 8 मार्च को वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भारत को इंग्लैंड को हराना होगा. मगर आंकड़े क्या कहते हैं, क्या ये टीम इंडिया, इंग्लैंड को हरा सकती है. यहां आंकड़ों में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

टी20 वर्ल्ड कप में कौन आगे?

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और इंग्लैंड कुल 5 बार आमने-सामने आए हैं. इनमें तीन बार टीम इंडिया और दो बार इंग्लैंड ने बाजी मारी. इन पांच मैचों में से 2 बार भारत और इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भिड़े हैं. 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 10 विकेट से रौंद दिया था. उसके दो साल बाद 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने 68 रनों से जीत प्राप्त करके अपना बदला पूरा किया था.

टी20 में हेड टू हेड

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट की बात करें तो भारतीय टीम का इंग्लैंड से 29 बार आमना-सामना हुआ है. यहां भी भारतीय क्रिकेट टीम अंग्रेजों से बहुत आगे है, क्योंकि 29 मैचों में 17 बार भारत ने बाजी मारी है. 12 मौकों पर इंग्लैंड की टीम विजेता बनी. भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि 2024 की शुरुआत से अब तक दोनों टीमों की 6 बार भिड़ंत हुई है, जिनमें इंग्लैंड केवल एक बार जीत सका है.

2026 टी20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन

2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड का प्रदर्शन लगभग एक जैसा रहा है. दोनों टीम अब तक टूर्नामेंट में 7-7 मैच खेल चुकी हैं और दोनों ही एक-एक मुकाबला हारी हैं. टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में टॉप किया था, वहीं इंग्लैंड ने सुपर-8 में टॉप किया है. इस वर्ल्ड कप में दोनों टीम लगभग बराबरी पर नजर आती हैं, लेकिन पुराने रिकॉर्ड भारत के पक्ष में हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 02 Mar 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
India Vs England India Cricket Team IND VS ENG T20 World Cup 2026 IND Vs ENG Semi Final

Embed widget