हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 2nd Test Day 4 Highlights: बैटिंग-बॉलिंग सब फ्लॉप, गुवाहाटी में शर्मनाक हार की कगार पर टीम इंडिया, चौथा दिन भी दक्षिण अफ्रीका के नाम

IND vs SA 2nd Test Day 4 Highlights: बैटिंग-बॉलिंग सब फ्लॉप, गुवाहाटी में शर्मनाक हार की कगार पर टीम इंडिया, चौथा दिन भी दक्षिण अफ्रीका के नाम

India vs South Africa 2nd Test Day 4 Highlights: दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 549 रनों का लक्ष्य दिया है. इसके जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 27 रन पर दो विकेट गंवा दिए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Nov 2025 04:09 PM (IST)
दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 549 रनों का लक्ष्य दिया है. इसके जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 27 रन पर दो विकेट गंवा दिए हैं. भारतीय टीम अब भी 522 रनों से पीछे है. अभी साई सुदर्शन और कुलदीप यादव बैटिंग क्रीज पर डटे हैं. चौथे दिन के खेल में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260 रनों पर घोषित कर दी थी, जिससे पहली पारी में बढ़त के आधार पर उसने भारत को 549 रनों का टारगेट दिया. भारतीय टीम बहुत बड़ी हार की कगार पर है.

दक्षिण अफ्रीका ने 26/0 से चौथे दिन का खेल शुरू किया था. रायन रिकल्टन ने 35 रन और एडन मार्करम 29 रन बनाकर आउट हो गए. ट्रिस्टन स्टब्स ने टीम इंडिया की सबसे ज्यादा नाक में दम किया, जिन्होंने 94 रन बनाए. टोनी डी जोरजी फिफ्टी लगाने से चूक गए, जिन्हें रवींद्र जडेजा ने 49 के स्कोर पर आउट किया. दूसरी पारी में भारत के लिए रवींद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए.

शर्मनाक हार की कगार पर टीम इंडिया

549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट खो दिए हैं और सिर्फ 35 रन बनाए हैं. बता दें कि भारत के खिलाफ टेस्ट में रनों की सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जिसने साल 2024 में टीम इंडिया को 342 रनों से हराया था. इस मामले में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ते हुए सबसे आगे निकल सकती है. यानी दक्षिण अफ्रीका भारत को सबसे ज्यादा रनों से हराने वाली टीम बन सकती है.

भारत की बैटिंग-बॉलिंग सब फ्लॉप

गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम ना बल्लेबाजी और ना गेंदबाजी में अच्छा कर पाई है. पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने 246 रनों पर दक्षिण अफ्रीका के 6 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था. मगर उसके बाद अफ्रीकी टीम के आखिरी 4 विकेट ने 243 रन बना डाले. नतीजन दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 489 रनों पर खत्म हुई.

इतने विशाल स्कोर का पीछा करते हुए भारतीय टीम की पहली पारी 201 रनों पर सिमट गई. इसका नतीजा ये निकला कि दक्षिण अफ्रीका ने 288 रनों की बढ़त हासिल कर ली. भारतीय गेंदबाजों को सुनिश्चित करना था कि दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी को सस्ते में समेट दे, लेकिन दूसरी पारी उसने 260 रन बनाकर अपने हिसाब से घोषित कर दी. अब 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भी टीम इंडिया सिर्फ 27 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा चुकी है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Nov 2025 04:04 PM (IST)
Marco Jansen  India Vs South Africa IND VS SA IND Vs SA 2nd Test
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

