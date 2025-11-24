गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है. दक्षिण अफ्रीका के 489 रनों के जवाब में भारतीय टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 201 रन ही बना सकी. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को फॉलोऑन नहीं दिया. मेहमान टीम को पहली पारी में 288 रनों की विशाल बढ़त मिली है.

भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए. वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 48 रनों की पारी खेली. इसके अलावा सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे. दक्षिण अफ्रीका के लिए तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने सबसे ज्यादा 6 विकेट झटके. वहीं स्पिनर साइमन हार्मर को 3 और केशव महाराज को एक विकेट मिला.

यशस्वी जायसवाल (97 गेंदों में 58 रन) ने स्ट्रोक्स से भरपूर अर्धशतक जड़ा, लेकिन साइमन हार्मर की एक गेंद ने अचानक उछाल लिया, जिस पर वह गच्चा खा गए और यानसेन को कैच दे बैठे. केएल राहुल (22) आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे. वह भी जायसवाल के साथ 65 रन की साझेदारी के दौरान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन केशव महाराज और हार्मर की दो गेंद ऐसी थीं, जिसने सुबह के सत्र का रुख पूरी तरह बदल दिया.

पिच में ज्यादा खामियां नहीं थीं और जायसवाल के आकर्षक स्ट्रोक-प्ले ने इसकी पुष्टि की. उन्होंने हार्मर की गेंद को बार-बार लेंथ से स्वीप किया और महाराज की गेंद पर काउ कॉर्नर के ऊपर से छक्का भी जड़ा. यहां तक ​​कि राहुल भी दूसरे छोर पर सहजता से रन बटोर रहे थे, लेकिन महाराज की टर्न लेती एक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहली स्लिप में एडेन मार्करम के हाथों में चली गई.

साई सुदर्शन (15) की स्पिनरों के खिलाफ बैकफुट पर जाने और इस प्रक्रिया में विफल होने की कमजोरी फिर से खुलकर सामने आ गई. जैसा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में हुआ था. एक बार फिर वह हार्मर की गेंद को पुल करने के लिए बैकफुट पर चले गए, लेकिन सही तरह से शॉट नहीं लगा पाए और रियान रिकलेटन ने मिडविकेट पर डाइव लगाकर कैच लपक लिया.

ध्रुव जुरेल (00) को चायकाल से ठीक पहले यानसन की गेंद पर पुल करने की जरूरत नहीं थी. गेंद उम्मीद के मुताबिक गति से नहीं आई और गलत टाइमिंग से किए गए पुल को महाराज ने कैच में बदल दिया.

कप्तान ऋषभ पंत (07) का आउट होना सबसे निराशाजनक रहा, क्योंकि टीम जब मुश्किल में थी तब उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया. उन्होंने यानसेन की उठती गेंद पर बेवजह शॉट लगाने के प्रयास में विकेटकीपर को कैच दिया. इसके बाद यानसेन ने दोनों ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (06) और नीतीश कुमार रेड्डी (10) को भी अपनी शॉर्ट पिच गेंदों पर पवेलियन की राह दिखाई.