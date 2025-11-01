हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND W vs SA W Final Weather: कैसा रहेगा भारत-दक्षिण अफ्रीका फाइनल में नवी मुंबई का मौसम, बारिश होगी या नहीं?

IND W vs SA W Final Weather: कैसा रहेगा भारत-दक्षिण अफ्रीका फाइनल में नवी मुंबई का मौसम, बारिश होगी या नहीं?

Navi Mumbai Weather Forecast: कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा. जानें मैच के दौरान मौसम कैसा रहेगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Nov 2025 11:19 PM (IST)
Preferred Sources

कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा. जब दोनों की लीग स्टेज में भिड़ंत हुई, उनकी टक्कर रोमांचक रही थी लेकिन अंत में दक्षिण अफ्रीका 3 विकेट से विजयी रहा था. भारतीय टीम फाइनल में उस हार का बदला लेते हुए पहली बार विश्व कप जीतना चाहेगी. इससे पहले मैच शुरू हो, यहां जान लीजिए फाइनल मैच के दौरान नवी मुंबई का मौसम कैसा रहेगा?

कैसा रहेगा नवी मुंबई का मौसम?

2 नवंबर को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका फाइनल मैच बारिश से प्रभावित रह सकता है. मैच में बारिश कई बार दखल दे सकती है. मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और शाम के समय बारिश आने की संभावना है. एक्यूवेदर अनुसार शाम 4-7 बजे के बीच 50 प्रतिशत से भी ज्यादा बारिश का अनुमान है. शाम के समय तापमान गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

दिन के समय उमस का स्तर काफी अधिक हो सकता है. दूसरी पारी में ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है. ऐसे में टॉस बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसे जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का निर्णय कर सकती है.

फाइनल में कितने रन बनेंगे?

फाइनल नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. मौजूदा वर्ल्ड कप में इस मैदान पर कुल 4 मैच खेले गए हैं. पहले श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ यहां 203 रनों के लक्ष्य को डिफेंड कर लिया था. उसके बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराया था. भारत और बांग्लादेश का मैच भी इसी मैदान में खेला गया, जिसका बारिश के कारण कोई परिणाम नहीं निकल सका.

भारत-ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच भी इसी मैदान पर खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 339 रनों का लक्ष्य चेज करके इतिहास रच डाला था. यह महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में हासिल किया गया सबसे सफल रन चेज रहा. सेमीफाइनल का उदाहरण लिया जाए, तो फाइनल में भी हाई-स्कोरिंग मैच देखना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी.

IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 01 Nov 2025 11:19 PM (IST)
Tags :
IND W Vs SA W World Cup Final NAVI MUMBAI IND W Vs SA W Final
