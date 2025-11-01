रविवार, 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मैच से पूर्व भारतीय कप्तान हरमनप्रीत का कहना है कि उन्हें पहले बभी कई बार दिल तोड़ देने वाली हार मिली है. कप्तान ने कहा कि उन दिल तोड़ देने वाली हार को भुलाते हुए अब विश्व कप जीतने का समय आ गया है. फाइनल मैच नवी मुंबई में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. अब तक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही महिला ODI वर्ल्ड कप जीत पाए हैं. इस बार महिला वनडे क्रिकेट को अपना चौथा चैंपियन मिलने वाला है.

भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत

फाइनल मैच से पूर्व भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भावुक अंदाज में कहा, "हम जानते हैं कि हारने पर कैसा महसूस होता है. मगर इस बार हम महसूस करना चाहते हैं कि जीतने पर कैसा महसूस होता है. उम्मीद है कि कल का दिन हमारे लिए खास होगा. हमने बहुत मेहनत की है और कल टीम के लिए पूरी जान लगा देने वाला दिन है. ये मेरे और पूरी टीम के लिए गौरव का क्षण है. मैं जानती हूं कि पिछले 2 मैचों में हमारे प्रदर्शन को देख पूरा देश हम पर गर्व कर रहा होगा."

टीम को दिया सफलता का मंत्र

इससे पहले भारतीय टीम 2 बार वर्ल्ड कप का फाइनल हार चुकी है. वहीं 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में भी टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त मिली थी.

हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया को सफलता का मंत्र देते हुए कहा, "जब आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले हों, इससे बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती है. टीम पूरी तरह तैयार है, एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. यह एकता को दिखाता है और हम इस मैच के लिए कितने तैयार हैं. हम बहुत पहले से जानते थे कि वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है और अब टीम के लिए 100 प्रतिशत देने का समय आ गया है."

