हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: 1 या 2 नहीं... IND vs WI लाइव मैच में महिला ने अपने पार्टनर पर की थप्पड़ों की बारिश; वीडियो वायरल

Watch: 1 या 2 नहीं... IND vs WI लाइव मैच में महिला ने अपने पार्टनर पर की थप्पड़ों की बारिश; वीडियो वायरल

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में खेले जा रहे भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट के दौरान जब कैमरा दर्शकों पर गया, तो एक स्टेडियम में बैठी एक महिला अपने पार्टनर को थप्पड़ मार रही थी. वीडियो वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 14 Oct 2025 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का नतीजा आज 5वें दिन निकलेगा, जबकि एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच तीसरे ही दिन खत्म हो जाएगा. भारत जीत की दहलीज पर खड़ा है, चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 63 रन बना लिए. अब भारत को सिर्फ 58 रन और चाहिए. सोमवार को टेस्ट के चौथे दिन दर्शकों में बैठे एक कपल का वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि जब कैमरा उन पर गया तो नजर आया कि महिला अपने पुरुष दोस्त को थप्पड़ मार रही है.

महिला ने अपने पार्टनर पर की थप्पड़ों की बारिश !

ये वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी के दौरान की बात है, जब विंडीज ने 293 रन बना लिए थे. इस समय टीम के 4 विकेट गिरे थे और मेहमान टीम के पास 23 रनों की बढ़त थी. इस बिच कैमरा दर्शकों की ओर गया, तब दिखा कि एक महिला मस्ती भरे अंदाज में अपने दोस्त या पार्टनर को थप्पड़ मार रही है. महिला ने एक या दो नहीं बल्कि कई बार ऐसा किया, इस दौरान पुरुष ने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था और उसके चेहरे पर हलकी मुस्कान थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है.

जीत की दहलीज पर खड़ा भारत

शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहली पारी में भारत के लिए यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान गिल (129) ने शतक जड़ा. इसके बाद वेस्टइंडीज पहली पारी में 248 रनों पर सिमट गई, कुलदीप यादव ने 5 और रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए. भारत ने वेस्टइंडीज को दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुलाया, तब लगा कि मैच तीसरे ही दिन खत्म हो सकता है.

वेस्टइंडीज के लिए दूसरी पारी में जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) ने शतक जड़ा, इन दोनों की शानदार पारी के कारण वेस्टइंडीज पारी की हार से बची. वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 121 रनों का लक्ष्य रखा. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर 63 रन बना लिए. केएल राहुल 25 और साई सुदर्शन 30 पर खेल रहे हैं. भारत को जीत के लिए अब सिर्फ 58 रन और बनाने हैं.

Published at : 14 Oct 2025 06:57 AM (IST)
Tags :
Couple Ind Vs Wi Test Arun Jaitley Stadium India Vs West Indies IND Vs WI VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
दिल्ली NCR
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में आतंकी हमले का खतरा! जांच एजेंसियां अलर्ट, लोगों से की ये अपील
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में आतंकी हमले का खतरा! जांच एजेंसियां अलर्ट, लोगों से की ये अपील
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
घोटाले में फंस गए Tejashwi Yadav..अब कौन होगा सीएम फेस?
चुनावी बिसात.. मुजफ्फरपुर के मन की बात
Tejashwi Yadav नहीं बन पाएंगे सीएम? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
दिल्ली NCR
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में आतंकी हमले का खतरा! जांच एजेंसियां अलर्ट, लोगों से की ये अपील
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में आतंकी हमले का खतरा! जांच एजेंसियां अलर्ट, लोगों से की ये अपील
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
इंडिया
ड्रैगन के डैम वाले प्लान को भारत देगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने बनाया 77 बिलियन डॉलर का ये मास्टर प्लान
ड्रैगन के डैम वाले प्लान को भारत देगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने बनाया 77 बिलियन डॉलर का ये मास्टर प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
शिक्षा
UKSSSC की नई तारीख का ऐलान! अब इस तारीख को होगी परीक्षा- सामने आया बड़ा अपडेट
UKSSSC की नई तारीख का ऐलान! अब इस तारीख को होगी परीक्षा- सामने आया बड़ा अपडेट
हेल्थ
Reduce Insulin Resistance Naturally: इस हरे फल की पत्तियां आज से ही शुरू कर दें खाना, डायबिटीज के मरीजों के लिए है रामबाण
इस हरे फल की पत्तियां आज से ही शुरू कर दें खाना, डायबिटीज के मरीजों के लिए है रामबाण
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget