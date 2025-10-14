Watch: 1 या 2 नहीं... IND vs WI लाइव मैच में महिला ने अपने पार्टनर पर की थप्पड़ों की बारिश; वीडियो वायरल
IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में खेले जा रहे भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट के दौरान जब कैमरा दर्शकों पर गया, तो एक स्टेडियम में बैठी एक महिला अपने पार्टनर को थप्पड़ मार रही थी. वीडियो वायरल हो रहा है.
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का नतीजा आज 5वें दिन निकलेगा, जबकि एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच तीसरे ही दिन खत्म हो जाएगा. भारत जीत की दहलीज पर खड़ा है, चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 63 रन बना लिए. अब भारत को सिर्फ 58 रन और चाहिए. सोमवार को टेस्ट के चौथे दिन दर्शकों में बैठे एक कपल का वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि जब कैमरा उन पर गया तो नजर आया कि महिला अपने पुरुष दोस्त को थप्पड़ मार रही है.
महिला ने अपने पार्टनर पर की थप्पड़ों की बारिश !
ये वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी के दौरान की बात है, जब विंडीज ने 293 रन बना लिए थे. इस समय टीम के 4 विकेट गिरे थे और मेहमान टीम के पास 23 रनों की बढ़त थी. इस बिच कैमरा दर्शकों की ओर गया, तब दिखा कि एक महिला मस्ती भरे अंदाज में अपने दोस्त या पार्टनर को थप्पड़ मार रही है. महिला ने एक या दो नहीं बल्कि कई बार ऐसा किया, इस दौरान पुरुष ने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था और उसके चेहरे पर हलकी मुस्कान थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है.
Bruhhh ......😄😂— chakr (@chkrdhr_) October 13, 2025
What he might have said ? #INDvsWI pic.twitter.com/73rIxdPAbw
जीत की दहलीज पर खड़ा भारत
शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहली पारी में भारत के लिए यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान गिल (129) ने शतक जड़ा. इसके बाद वेस्टइंडीज पहली पारी में 248 रनों पर सिमट गई, कुलदीप यादव ने 5 और रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए. भारत ने वेस्टइंडीज को दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुलाया, तब लगा कि मैच तीसरे ही दिन खत्म हो सकता है.
वेस्टइंडीज के लिए दूसरी पारी में जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) ने शतक जड़ा, इन दोनों की शानदार पारी के कारण वेस्टइंडीज पारी की हार से बची. वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 121 रनों का लक्ष्य रखा. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर 63 रन बना लिए. केएल राहुल 25 और साई सुदर्शन 30 पर खेल रहे हैं. भारत को जीत के लिए अब सिर्फ 58 रन और बनाने हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL