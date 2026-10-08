IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग XI में होंगे इतने बदलाव? जानें कौन हो सकता है बाहर

दूसरे टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग XI में होंगे इतने बदलाव? जानें कौन हो सकता है बाहर

IND vs WI T20: भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टी20 मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा. जानिए इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया में कितने बदलाव किए जा सकते हैं?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 02:25 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टी20 मैच रांची में खेला जाएगा. सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है, क्योंकि लखनऊ में खेले गए पहले टी20 मैच में भारतीय टीम 8 विकेट से जीत गई थी. उस मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने 102 रन की पारी खेली थी. अब रांची की बारी है, जहां 9 अक्टूबर की शाम 7 बजे से दूसरा टी20 मैच खेला जाना है.

पहले टी20 मैच में टीम इंडिया ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में दमदार प्रदर्शन करके दिखाया था. हालांकि मयंक यादव अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण नहीं दिखा पाए हैं, इसलिए भारत की ओर से वह सबसे महंगे गेंदबाज रहे. यहां जान लीजिए रांची में होने वाले दूसरे टी20 मैच के लिए टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन में कितने बदलाव कर सकती है?

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
कब-कब विवादों में घिरे विराट कोहली और दी सफाई, क्या है प्रेमानंद महाराज वाला मामला?
कब-कब विवादों में घिरे विराट कोहली और दी सफाई, क्या है प्रेमानंद महाराज वाला मामला?
क्रिकेट
विराट कोहली ने यूं दी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि, 2 लाइन में दिया आखिरी सलाम
विराट कोहली ने यूं दी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि, 2 लाइन में दिया आखिरी सलाम
क्रिकेट
भारत से सीरीज हारने के बाद श्रीलंका के धनंजय डी सिल्वा ने कप्तानी से दिया इस्तीफा
भारत से सीरीज हारने के बाद श्रीलंका के धनंजय डी सिल्वा ने कप्तानी से दिया इस्तीफा
क्रिकेट
नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, यूं दी अंतिम श्रद्धांजलि
नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, यूं दी अंतिम श्रद्धांजलि

कितने बदलाव होंगे?

भारतीय टीम ने पहला टी20 मैच आसानी से जीत लिया था. उस विनिंग कॉम्बिनेशन में मैनेजमेंट शायद कोई बदलाव ना करना चाहे. पहले 6 स्लॉट पहले से भरे नजर आते हैं, जिनपर टीम के 6 मुख्य खिलाड़ी मौजूद हैं. संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और फिर चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर. नंबर-5 तिलक वर्मा के पास है और छठे क्रम पर शिवम दुबे लगातार छोटी-छोटी पारी खेल टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालते रहे हैं.

नमन धीर ने पिछले मैच में टी20 डेब्यू किया है. मैनेजमेंट एक बार के लिए उन्हें दूसरे टी20 से ड्रॉप करने पर विचार भी करे, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि लखनऊ में उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे. वहीं गेंदबाजी का भार रांची में भी अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव संभाल सकते हैं. दूसरे तेज गेंदबाज का रोल निभा रहे मयंक यादव टीम इंडिया की कमजोर कड़ी साबित हुए हैं, लेकिन युवा खिलाड़ी का मनोबल ना गिरे, इसके लिए शायद मैनेजमेंट फिलहाल मयंक को सपोर्ट देना जारी रख सकता है. बताते चलें कि तेज गेंदबाजी में भारत के प्रिंस यादव बेंच पर बैठे हुए हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और मयंक यादव.

यह भी पढ़ें:

भारत से सीरीज हारने के बाद श्रीलंका के धनंजय डी सिल्वा ने कप्तानी से दिया इस्तीफा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team India Playing 11 IND Vs WI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कब-कब विवादों में घिरे विराट कोहली और दी सफाई, क्या है प्रेमानंद महाराज वाला मामला?
कब-कब विवादों में घिरे विराट कोहली और दी सफाई, क्या है प्रेमानंद महाराज वाला मामला?
क्रिकेट
विराट कोहली ने यूं दी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि, 2 लाइन में दिया आखिरी सलाम
विराट कोहली ने यूं दी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि, 2 लाइन में दिया आखिरी सलाम
क्रिकेट
भारत से सीरीज हारने के बाद श्रीलंका के धनंजय डी सिल्वा ने कप्तानी से दिया इस्तीफा
भारत से सीरीज हारने के बाद श्रीलंका के धनंजय डी सिल्वा ने कप्तानी से दिया इस्तीफा
क्रिकेट
नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, यूं दी अंतिम श्रद्धांजलि
नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, यूं दी अंतिम श्रद्धांजलि
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन के लिए कस ली कमर, सौरव दास बोले- 'ज्ञानू, कॉकरोच...'
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन के लिए कस ली कमर, सौरव दास बोले- 'ज्ञानू, कॉकरोच...'
दिल्ली NCR
10 अक्टूबर आंदोलन से पहले बढ़ीं अभिजीत, सौरव, रांका की मुश्किल? दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला
10 अक्टूबर आंदोलन से पहले बढ़ीं अभिजीत, सौरव, रांका की मुश्किल? दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला
इंडिया
गाली देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की पिटाई, फहीम नजीर बोला- 'बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा'
गाली देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की पिटाई, फहीम नजीर बोला- 'बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा'
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की मराठी फिल्म जो सेंसर बोर्ड में दो साल तक अटकी रही, सीरियल किलर के रोल देख कांप गए थे लोग
नाना पाटेकर की मराठी फिल्म जो सेंसर बोर्ड में दो साल तक अटकी रही, सीरियल किलर के रोल देख कांप गए थे लोग
क्रिकेट
कब-कब विवादों में घिरे विराट कोहली और दी सफाई, क्या है प्रेमानंद महाराज वाला मामला?
कब-कब विवादों में घिरे विराट कोहली और दी सफाई, क्या है प्रेमानंद महाराज वाला मामला?
बॉलीवुड
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
इंडिया
सऊदी में एयरपोर्ट्स पर हमलों से गुस्से में भारत, चेतावनी देते हुए कहा- 'नामंजूर'
सऊदी में एयरपोर्ट्स पर हमलों से गुस्से में भारत, चेतावनी देते हुए कहा- 'नामंजूर'
बिहार
लालू के बाल संवारते हुए रोहिणी का वीडियो वायरल, लिखा- ‘बेटी होने का फर्ज...'
लालू के बाल संवारते हुए रोहिणी का वीडियो वायरल, लिखा- ‘बेटी होने का फर्ज...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget