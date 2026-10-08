दूसरे टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग XI में होंगे इतने बदलाव? जानें कौन हो सकता है बाहर

भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टी20 मैच रांची में खेला जाएगा. सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है, क्योंकि लखनऊ में खेले गए पहले टी20 मैच में भारतीय टीम 8 विकेट से जीत गई थी. उस मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने 102 रन की पारी खेली थी. अब रांची की बारी है, जहां 9 अक्टूबर की शाम 7 बजे से दूसरा टी20 मैच खेला जाना है.

पहले टी20 मैच में टीम इंडिया ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में दमदार प्रदर्शन करके दिखाया था. हालांकि मयंक यादव अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण नहीं दिखा पाए हैं, इसलिए भारत की ओर से वह सबसे महंगे गेंदबाज रहे. यहां जान लीजिए रांची में होने वाले दूसरे टी20 मैच के लिए टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन में कितने बदलाव कर सकती है?

कितने बदलाव होंगे?

भारतीय टीम ने पहला टी20 मैच आसानी से जीत लिया था. उस विनिंग कॉम्बिनेशन में मैनेजमेंट शायद कोई बदलाव ना करना चाहे. पहले 6 स्लॉट पहले से भरे नजर आते हैं, जिनपर टीम के 6 मुख्य खिलाड़ी मौजूद हैं. संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और फिर चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर. नंबर-5 तिलक वर्मा के पास है और छठे क्रम पर शिवम दुबे लगातार छोटी-छोटी पारी खेल टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालते रहे हैं.

नमन धीर ने पिछले मैच में टी20 डेब्यू किया है. मैनेजमेंट एक बार के लिए उन्हें दूसरे टी20 से ड्रॉप करने पर विचार भी करे, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि लखनऊ में उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे. वहीं गेंदबाजी का भार रांची में भी अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव संभाल सकते हैं. दूसरे तेज गेंदबाज का रोल निभा रहे मयंक यादव टीम इंडिया की कमजोर कड़ी साबित हुए हैं, लेकिन युवा खिलाड़ी का मनोबल ना गिरे, इसके लिए शायद मैनेजमेंट फिलहाल मयंक को सपोर्ट देना जारी रख सकता है. बताते चलें कि तेज गेंदबाजी में भारत के प्रिंस यादव बेंच पर बैठे हुए हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और मयंक यादव.

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