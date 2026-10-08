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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत से सीरीज हारने के बाद श्रीलंका के धनंजय डी सिल्वा ने कप्तानी से दिया इस्तीफा

भारत से सीरीज हारने के बाद श्रीलंका के धनंजय डी सिल्वा ने कप्तानी से दिया इस्तीफा

Dhananjaya De Silva Sri Lanka Test Captain: धनंजय डी सिल्वा ने श्रीलंका की टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है. बतौर कप्तान उनकी आखिरी सीरीज भारत के खिलाफ आई थी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 01:23 PM (IST)
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धनंजय डी सिल्वा ने श्रीलंका क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है. सिल्वा जनवरी 2024 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे, लेकिन गुरुवार 8 अक्टूबर को उन्होंने तत्काल प्रभाव से टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है. उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा देने का कारण बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि अगली पीढ़ी जिम्मेदारी संभाले.

धनंजय डी सिल्वा ने कहा कि वे खिलाड़ी के रूप में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे. बतौर कप्तान डी सिल्वा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा. उनके अंडर श्रीलंका टीम ने 18 टेस्ट मैच खेले, जिनमें वह केवल 7 जीत दर्ज कर पाई और आठ बार शिकस्त मिली. उनकी कप्तानी में 3 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे.

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भारत के खिलाफ सीरीज हारे

बतौर कप्तान डी सिल्वा की आखिरी टेस्ट सीरीज भारत के खिलाफ आई. अगस्त में खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 से जीत दर्ज की थी. उस सीरीज में टीम इंडिया ने पहला टेस्ट मैच 165 रनों से जीत लिया था, जबकि सोनल दिनुशा के चमत्कारी प्रदर्शन के बलबूते श्रीलंका दूसरा टेस्ट ड्रॉ करवाने में सफल रहा था.

उन्होंने साल 2024 में दिमुथ करुणारत्ने की जगह लेकर श्रीलंका टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली थी. डी सिल्वा ने बतौर कप्तान 18 टेस्ट मैचों में 36.45 के औसत से 1130 रन बनाए और गेंदबाजी में योगदान देते हुए 9 विकेट भी लिए. 

अभी नए कप्तान पर नहीं लगी है मुहर

अभी नए कप्तान को लेकर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कोई एलान नहीं किया है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 31 वर्षीय कुसल मेंडिस कप्तानी की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं.

35 वर्षीय धनंजय डी सिल्वा ने अपने लगभग एक दशक लंबे करियर में 69 टेस्ट मैच खेलकर 4431 रन बनाने के अलावा 43 विकेट भी चटकाए. 93 वनडे मैचों के करियर में उनके नाम 1924 रन हैं, इसके साथ-साथ उन्होंने गेंदबाजी में 48 विकेट भी लिए. श्रीलंका के लिए उन्होंने 58 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 890 रन और 17 विकेट हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 08 Oct 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Cricket Team Dhananjaya De Silva
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