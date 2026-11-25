दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में एक पारी और 219 रन से बड़ी जीत हासिल की. इसके साथ अफ्रीका ने 2 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश का 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया. सेंचूरियन के सुपरस्पोर्ट्स पार्क में खेला गया दूसरा टेस्ट सिर्फ 3 दिन में ही समाप्त हो गया. अफ्रीका ने सिर्फ एक पारी में बैटिंग की, टीम ने 7 विकेट पर 494 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. बांग्लादेश अपनी दोनों पारियों में मिलाकर 275 रन ही बना सकी.

मेजबान अफ्रीका को मुकाबला जिताने में पेस बॉलिंग ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने अहम योगदान दिया. उन्होंने बैटिंग करते हुए 100 रन बनाए. इसके अलावा दोनों पारियों में गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट लिए. बांग्लादेश की दूसरी पारी में मुल्डर ने 7 विकेट चटकाए. इसके अलावा अफ्रीका के लिए मार्केस एकरमैन ने 23 चौके और 4 छक्कों की मदद से 150 रन की पारी खेली.

🚨 MATCH RESULT 🚨 That’s the end of what has been an incredible performance by #TheProteas from start to finish! 🇿🇦 The boys close out a dominant 2-0 Dafabet Test series victory, winning the second Test by an innings and 219 runs! 💪 #Unbreakable #SAvBAN https://t.co/F2ZHL4ikeO — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 25, 2026

ऐसा रहा पूरे मैच का हाल

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग करने वाली बांग्लादेश सिर्फ 91 रन पर सिमट गई. टीम के लिए महफिजुल इस्लाम ने 23 रन की सबसे बड़ी पारी खेली. टीम के कुल 8 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. इस दौरान अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा और मार्को यानसन ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए. बाकी एनरिक नॉर्किया को 2, वियान मुल्डर को 1 और शिमरोन हेटमायर को 1 विकेट मिला.

जवाब में अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 494 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. इसके साथ मेजबान टीम ने 403 की बढ़त हासिल कर ली. टीम के लिए मार्केस एकरमैन ने 150 रन की पारी खेली थी. इसके अलावा मुल्डर ने 100 रन बनाए. इस दौरान बांग्लादेश के लिए शोरिफुल इस्लाम और खलीद अहमद ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए.

जवाब में अपनी दूसरी पारी में बैटिंग के लिए उतरी बांग्लादेश 184 रन पर ढेर हो गई. इस तरह अफ्रीका ने मुकाबले में एक पारी और 219 रन की बड़ी जात अपने नाम की. अफ्रीका के लिए वियान मुल्डर ने सबसे ज्यादा 7 विकेट लिए.

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