दक्षिण अफ्रीका के पेस बॉलिंग ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने एक मैच में शतक लगाकर और गेंदबाजी में 5 विकेट लेकर नया इतिहास लिख दिया. दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट में मुल्डर ने यह कमाल किया. अफ्रीका की कमाल गेंदबाजी के आगे बांग्लादेशी बल्लेबाज बिल्कुल बेबस नजर आए. मुकाबला तीसरे दिन ही समाप्त हो गया. मुल्डर ने मैच की तीसरी और बांग्लादेश की दूसरी पारी में 7 विकेट लिए.

मुल्डर को शानदार पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब भी मिला, जिसके साथ वह अफ्रीका के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हो गए जिन्होंने एक ही मैच में शतक लगाया और 'फाइव विकेट हॉल' लिया. मुल्डर लिस्ट में पांचवें खिलाड़ी बन गए. जैक कैलिस ने 2 बार यह कमाल किया.

एक टेस्ट में शतक और 5 विकेट वाले खिलाड़ी (अफ्रीका के लिए)

जिमी सिंक्लेयर

ऑब्रे फॉकनर

जैक्स कैलिस x 2 (दो बार)

कॉर्बिन बॉश

वियान मुल्डर

वियान मुल्डर का टेस्ट करियर

मुल्डर ने अब तक 28 टेस्ट खेल लिए हैं. इन मैचों की 46 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 35.12 की औसत से 1440 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 1 अर्धशतक निकला, जिसमें हाई स्कोर 367* रनों का रहा है. गेंदबाजी करते हुए 48 पारियों में उन्होंने 48 विकेट लिए हैं.

अफ्रीका ने एकतरफा जीता मैच

अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में एकतरफा एक पारी और 219 रन से जीत हासिल की. सबसे पहले बैटिंग करने उतरी बांग्लादेश टीम सिर्फ 91 रन पर सिमट गई थी. जवाब में अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 494 रन बनाए और पारी घोषित कर दी. इसके साथ मेजबान अफ्रीका ने 403 रन की बढ़त बनाई. टीम के लिए मार्केस एकरमैन ने 150 रन की पारी खेली. बाकी वियान मुल्डर ने 100 रन बनाए. फिर अपनी दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए अफ्रीका 184 रन पर सिमट गई. इस तरह अफ्रीका ने एक पारी और 219 रन से जीत अपने खाते में डाली.

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