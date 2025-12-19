IND Vs SL: दुबई में भी क्या लखनऊ जैसे AQI की वजह से मैच नहीं हो पाया शुरू, जानिए वजह

ACC Men's Under-19 Semi-Final Toss Delayed Due To Heavy Rain: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 17 दिसंबर, 2025 को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन AQI के बढ़े स्तर की वजह से कोहरा इतना घहरा हुआ कि मैच को ही रद्द करना पड़ा. वहीं एसीसी अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल आज यानी 19 दिसंबर, 2025 को दुबई में खेला जाना था, लेकिन ये मुकाबला भी समय पर शुरू नहीं हो सका है. अब फैंस के अंदर यही सवाल है कि कहीं ये सेमीफाइनल भी तो AQI के चपेट में नहीं आ गया.

भारतीय सीनियर-जूनियर टीम के लिए आज निर्णायक दिन

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का आज निर्णायक दिन है. अंडर-19 एशिया कप में भारतीय जूनियर टीम का भी बड़ा मुकाबला है. पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भारतीय अंडर-19 टीम आज सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ मैदान में खेलने उतरेगी. अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला सुबह 10.30 बजे शुरू होना था और आधा घंटा पहले 10 बजे टॉस किया जाना था लेकिन बारिश की वजह से अभी तक टॉस नहीं हो पाया है.

सेमीफाइनल मुकाबले के टॉस में देरी क्यों?

भारत और श्रीलंका के बीच अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला बारिश की वजह से समय पर शुरू नहीं हो पाया है. मैच से पहले तेज बारिश होने के कारण पूरा मैदान गीला हो गया, जिससे आउट फील्ड खेलने के लायक नहीं है और अंपायर्स ने खिलाडियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंतजार करने का फैसला लिया. एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा है. ये जानना जरूरी है कि आज रात 20 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ समय 2:02 बजे का रखा गया है. दुबई में कई बार बारिश रुकी और अंपायर ने मैदान की स्थिति को जांचा, लेकिन अभी-भी गीले आउटफील्ड की समस्या बनी हुई है.