India Vs South Africa 2nd Test Match: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है. कोलकाता में पहला टेस्ट जीताने वाले दो प्रमुख खिलाड़ी ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर और ऑलराउंडर मार्को जानसन चोट के कारण अस्पताल में भर्ती हुए हैं. यह खबर मेहमान टीम के लिए चिंता का विषय है. यह ऐसे वक्त में हुआ जब मेहमान टीम 22 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती है.

कोलकाता टेस्ट के हीरो हुए घायल

कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत के खिलाफ ऐतिहासिक 30 रनों की जीत में हार्मर और जानसन ने अहम भूमिका निभाई थी. जिसके लिए हार्मर को मैन ऑफ द मैच चुना गया था. हार्मर ने पहले टेस्ट में कुल 8 विकेट लेकर भारत की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया था.

वहीं, जानसन ने भी पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 2 विकेट लेकर महत्वपूर्ण योगदान दिया था. इन दोनों की शानदार गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका 15 साल बाद भारतीय सरजमीं पर टेस्ट मैच जीती.

मेहमान टीम की बढ़ी टेंशन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्मर को कंधे में चोट लगी है, जबकि जानसन मामूली निगल से जूझ रहे हैं. दोनों खिलाड़ियों को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल का भी इलाज हुआ था. हालांकि, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी चोट कितनी गंभीर है और क्या वे गुवाहाटी टेस्ट में खेल पाएंगे या नहीं. इन दोनों खिलाड़ियों की संभावित अनुपस्थिति दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, खासकर हार्मर जैसे प्रभावशाली स्पिनर का बाहर होना भारत जैसी मजबूत बल्लेबाजी वाली टीम के खिलाफ एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है.

टीम इंडिया के लिए मौका

भारत के लिए ये एक मौका हो सकता है कि टीम इंडिया सीरीज में वापसी करे. दक्षिण अफ्रीका से पहले टेस्ट में मिली हार से उबरने और सीरीज को 1-1 से बराबर करने के लिए भारतीय टीम बेताब होगी और दक्षिण अफ्रीका के दो प्रमुख खिलाड़ियों का चोटिल होना भारत के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है.