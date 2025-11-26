गंभीर के फैसलों पर भड़क गए कोहली? सोशल मीडिया पोस्ट से मचा बवाल, बाद में किया डिलीट

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया गहरे संकट में है. गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम बेहद मुश्किल स्थिति में फंस चुकी है. 549 रनों का विशाल लक्ष्य पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. केवल 27 रन के स्कोर तक पहुंचते-पहुंचते दोनों ओपनर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे. पहला मैच पहले ही हार चुकी टीम इंडिया अब इस मैच में भी फंसती दिख रही है, और यही हार उसे 2-0 से क्लीन स्वीप की शर्मनाक स्थिति में ला देगी.

कोहली का गम्भीर पर अप्रत्यक्ष हमला?

भारतीय कप्तान विराट कोहली के बड़े भाई, विकास कोहली, भी टीम की गिरती टेस्ट परफॉर्मेंस से बेहद निराश नजर आए. उन्होंने थ्रेड्स पर एक पोस्ट में लिखा, “एक समय था जब हम विदेशी जमीन पर जीतने के इरादे से उतरते थे. अब हम सिर्फ मैच को बचाने के लिए खेल रहे हैं… वो भी घर में. यही होता है जब आप बॉस बनने की कोशिश करते हैं और बिना मतलब उन चीजों में बदलाव करते हैं जो पहले से ठीक थी.”

विकास ने इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल हो गया. लोग इसे सीधे गौतम गंभीर की कोचिंग शैली पर तंज के रूप में देख रहे हैं.

गौतम गंभीर के दौर में टेस्ट में प्रदर्शन में गिरावट

गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टेस्ट टीम का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है. पिछले एक साल में भारत,

-न्यूजीलैंड से घर में 3-0 से सीरीज हारा

-ऑस्ट्रेलिया में 10 साल बाद टेस्ट सीरीज गंवाई

-अब दक्षिण अफ्रीका के सामने सीरीज क्लीन स्वीप की कगार पर खड़ा है

इतनी बड़ी टीम, जो कभी टेस्ट क्रिकेट की बादशाह मानी जाती थी, अब लगातार मैच बचाने की कोशिश में दिखाई दे रही है.

टीम में बड़े बदलाव, बड़े खिलाड़ी रिटायर

गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम को भी बड़ा झटका लगा है. तीन दिग्गज विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर. अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. इसी के साथ टीम की बैटिंग लाइन-अप में बड़े बदलाव हुए हैं. टीम में बल्लेबाजों और विशेषज्ञ गेंदबाजों के बजाय ज्यादा ऑलराउंडरों को जगह दी जा रही है. नतीजा यह है कि टीम बैलेंस गड़बड़ा गया और घरेलू पिचों पर भी भारत चार टेस्ट मैच हार चुका है.