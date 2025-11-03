हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटind vs Sa World Cup Final: 'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए

ind vs Sa World Cup Final: 'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए

दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. दीप्ति ने विश्व कप के 9 मैचों में 22 विकेट लेने के साथ ही 7 पारियों में 3 अर्धशतक लगाते हुए 215 रन बनाए.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Nov 2025 06:38 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम ने महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अपना पहला आईसीसी खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर विश्व चैंपियन बनी. फाइनल में 87 रन की विस्फोटक पारी खेलने के साथ ही 2 विकेट लेने वाली शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

प्रतिका रावल के इंजर्ड होने के बाद सेमीफाइनल में शेफाली वर्मा को एंट्री दी गई थी. इस युवा खिलाड़ी ने फाइनल में अपने प्रदर्शन से इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया.

प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद शेफाली ने कहा, "मैंने शुरुआत में कहा था कि भगवान ने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है. वो बात सच साबित हुई. मुझे बहुत खुशी है कि हमने आखिरकार वर्ल्ड कप जीत लिया. यह मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल है. मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती. ये मुश्किल जरूर था, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था. मुझे विश्वास था कि अगर मैं खुद को शांत रखूं, तो मैं कुछ भी कर सकती हूं."

उन्होंने कहा, "फाइनल मेरे लिए, पूरी टीम के लिए अहम था. मेरी कोशिश रन बनाने और टीम को जीत दिलाने की थी. मैंने अपनी योजनाओं पर काम किया. मुझे बहुत खुशी है कि वो पूरी हुईं. कप्तान हरमन और टीम का मुझे सहयोग मिला. सभी ने दिल खोलकर खेलने को कहा था। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा."

शेफाली ने सचिन तेंदुलकर का जिक्र करते हुए कहा, "जब मैंने सचिन सर को देखा, तो मुझे एक अलग ही उत्साह मिला. मैं सचिन सर से बात करती रहती हूं. वे मुझे हमेशा आत्मविश्वास देते हैं. वे क्रिकेट के उस्ताद हैं. मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली."

दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. दीप्ति ने विश्व कप के 9 मैचों में 22 विकेट लेने के साथ ही 7 पारियों में 3 अर्धशतक लगाते हुए 215 रन बनाए.

मैच की बात करें तो टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे. शेफाली वर्मा 78 गेंद पर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 87 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं. शेफाली ने मंधाना 45 के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की. इसके अलावा दीप्ति शर्मा ने 58 गेंद पर 58, ऋचा घोष ने 24 गेंद पर 34, जेमिमा रोड्रिग्स ने 24 और हरमनप्रीत कौर ने 20 रन की पारी खेली.

299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान और सलामी बल्लेबाज लौरा वौल्वार्ड्ट ने शतक लगाया. उन्होंने 98 गेंद पर 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 101 रन की पारी खेली. वौल्वार्ड्ट के अलावा किसी बल्लेबाज की तरफ से बड़ी पारी नहीं आई. एनेरी डर्कसेन ने 35, सुन लूस ने 25 और तंजिम ब्रिट्स ने 23 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 46 रन पर सिमट गई और 52 रन से मैच हार गई.

भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने यादगार गेंदबाजी की. दाएं हाथ की इस स्पिनर ने 9.3 ओवर में 39 रन देकर 5 विकेट लिए. शेफाली वर्मा ने 2 और एन. चरणी ने 1 विकेट लिए. 

Published at : 03 Nov 2025 06:38 AM (IST)
Tags :
Women World Cup Final IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
विश्व
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
क्रिकेट
एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के अब ऋचा घोष के नाम! तोड़ा हरमनप्रीत कौर का बेमिसाल रिकॉर्ड
एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के अब ऋचा घोष के नाम! तोड़ा हरमनप्रीत का बेमिसाल रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
विश्व
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
क्रिकेट
एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के अब ऋचा घोष के नाम! तोड़ा हरमनप्रीत कौर का बेमिसाल रिकॉर्ड
एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के अब ऋचा घोष के नाम! तोड़ा हरमनप्रीत का बेमिसाल रिकॉर्ड
इंडिया
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
टेलीविजन
'नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी पहली झलक
'नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी झलक
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
हेल्थ
Dharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget