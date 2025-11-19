हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA Test: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट में किन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर? टॉप पर ये खिलाड़ी

भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में फिफ्टी प्लस स्कोर लगाने वाले दिग्गजों में अफ्रीकी खिलाड़ियों का दबदबा दिखाई देता है. जैक्स कैलिस, हाशिम अमला और सचिन तेंदुलकर संयुक्त रूप से इस लिस्ट में टॉप पर हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 Nov 2025 06:23 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs SA Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मुकाबले हमेशा ही रोमांच, संघर्ष और दमदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं. दोनों टीमों ने सालों से एक-दूसरे के खिलाफ कई यादगार पारियां खेली हैं, लेकिन जब बात सबसे ज्यादा फिफ्टी (और उससे अधिक) की आती है, तो कुछ नाम लगातार चमकते हुए दिखाई देते हैं. आंकड़े बताते हैं कि इस सूची में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों का दबदबा रहा है. 

जैक्स कैलिस - साउथ अफ्रीका 

साउथ अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. 2000 से 2013 तक भारत के खिलाफ खेले गए 18 टेस्ट में उन्होंने 12 बार 50 प्लस स्कोर किया. इस दौरान उनके नाम 1734 रन, 7 शतक और 5 अर्धशतक दर्ज हैं. 69.36 की शानदार औसत दिखाती है कि कैलिस भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ हमेशा ही शानदार फॉर्म में रहे.

हाशिम अमला - साउथ अफ्रीका 

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और क्लासिक बल्लेबाज हाशिम अमला ने भारत के खिलाफ 21 टेस्ट में 12 बार 50 से ज्यादा का आंकड़ा छुआ. उनके नाम 1528 रन, 5 शतक और 7 फिफ्टी शामिल हैं. अमला का नाबाद 253 भारत के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ और यादगार प्रदर्शन रहा.

सचिन तेंदुलकर - भारत 

तीसरे नंबर पर हैं भारत के क्रिकेट भगवान सचिन तेंदुलकर. 1992 से 2011 के बीच खेले गए 25 टेस्ट में सचिन ने 12 बार 50 से ज्यादा का स्कोर किया. इनमें 7 शतक और 5 फिफ्टी शामिल हैं. भारत-साउथ अफ्रीका मुकाबलों में उनका बेस्ट स्कोर 169 रहा, जो आज भी याद किया जाता है.

एबी डिविलियर्स - साउथ अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने 9 बार 50 से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया हैं.  उन्होंने भारत के खिलाफ 1334 रन बनाए, जिसमें नाबाद 217 रन उनका शानदार रिकॉर्ड है. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर डिविलियर्स ने कई बार मैच का रुख पलटकर रख दिया.

ग्रेम स्मिथ - दक्षिण अफ्रीका 

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रेम स्मिथ 8 बार 50 प्लस स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर हैं. बाएं हाथ के इस ओपनर ने भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ कई बार शानदार शुरुआत दिलाई. वो भारत के खिलाफ 987 रन बना चुके हैं और अपनी आक्रामक कप्तानी के लिए हमेशा याद किए जाते हैं. 

Published at : 19 Nov 2025 06:23 AM (IST)
Sachin Tendulkar Jacques Kallis Hashim Amla IND VS SA TEST CRICKET
