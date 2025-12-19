IND vs SA 5th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज अब अपने आखिरी और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है. शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सीरीज का पांचवां मुकाबला खेला जाएगा, जिस पर दोनों टीमों की नजरें टिकी होंगी. टीम इंडिया फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है, जबकि लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा टी20 घने कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया था. ऐसे में आखिरी मुकाबला अब सीरीज का फाइनल जैसा बन गया है.

गिल की चोट बदल देगी प्लेइंग-XI?

इस अहम मैच से पहले भारतीय टीम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उपकप्तान शुभमन गिल के पैर में चोट लगी है और उनके खेलने को लेकर संशय बना हुआ है. हालांकि वह टीम के साथ अहमदाबाद पहुंचे हैं, लेकिन मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. अगर गिल फिट नहीं होते हैं, तो टीम मैनेजमेंट को ओपनिंग जोड़ी में बदलाव करना पड़ सकता है.

संजू करेंगे ओपनिंग?

गिल की चोट के चलते संजू सैमसन के ओपनिंग करने की पूरी संभावना है. संजू इससे पहले भी अलग-अलग पोजिशन पर बल्लेबाजी कर चुके हैं और पावरप्ले में तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं. उनके साथ अभिषेक शर्मा ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. यह जोड़ी आक्रामक शुरुआत देने में सक्षम मानी जा रही है.

भारत का बल्लेबाजी लाइन-अप

तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करेंगे. हालांकि इस सीरीज में सूर्या का बल्ला अब तक शांत रहा है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि वह फॉर्म में वापसी करेंगे. खुद सूर्यकुमार भी कह चुके हैं कि वह आउट ऑफ फॉर्म नहीं हैं, बस रन नहीं बन पा रहे हैं. ऐसे में आखिरी मैच उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगा.

मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा ने अपनी जगह मजबूत कर ली है. चौथे नंबर पर लगातार मौके मिलने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है. उनके बाद शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या और जितेश शर्मा टीम को बैटिंग में गहराई देते हैं. गिल की गैरमौजूदगी के बावजूद भारतीय टीम की बल्लेबाजी मजबूत नजर आ रही है.

गेंदबाजी में भी हो सकता है बदलाव

गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के कंधों पर होगी. तेज गेंदबाजी में वर्कलोड को देखते हुए जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है. उनकी जगह हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह मोर्चा संभाल सकते हैं, जो पहले भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं.