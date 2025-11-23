हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 2nd Test: गुस्से में ऋषभ पंत ने लगा दी कुलदीप यादव को डांट, इस नियम उल्लंघन के लिए अंपायर से मिली वॉर्निंग

IND vs SA 2nd Test: ऋषभ पंत को कुलदीप यादव पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चिल्लाकर कहा कि, "घर पर खेल रहे हो क्या". दरअसल इस समय टीम इंडिया से एक बड़ी लापरवाही हो गई, जिसके लिए उन्हें वार्निंग मिली.

23 Nov 2025 10:11 AM (IST)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान ऋषभ पंत को कुलदीप यादव और अन्य कुछ खिलाड़ियों पर ऐसा गुस्सा आया, कि उन्होंने चिल्लाकर कहा कि तुम "घर पर नहीं खेल रहे हो." दरअसल इस समय टीम इंडिया के खिलाड़ियों से एक गलती हो गई थी, जिसके लिए अंपायर ने उन्हें दूसरी वार्निंग दी. अगर अगले 80 ओवरों तक ऐसी एक और गलती हुई तो पेनल्टी के रूप में दक्षिण अफ्रीका को 5 रन फ्री के मिल जाएंगे.

टीम इंडिया क्यों मिली वार्निंग?

दूसरे दिन 88वां ओवर कुलदीप यादव ने डाला, लेकिन इसको शुरू करने में उन्होंने तय समय (60 सेकंड) से ज्यादा ले लिया. कुलदीप फील्डिंग सेट करने में लगे, इस दौरान स्टंप माइक से ऋषभ पंत की आवाज सुनाई दी कि जल्दी से एक गेंद तो डाल दे पहले. पंत ने याद दिलाया की टाइमर लगा हुआ है, तभी अंपायर ने दूसरी वार्निंग का इशारा कर दिया. ये पिछले 8 ओवरों में टीम इंडिया द्वारा आईसीसी स्टॉप क्लॉक नियम का दूसरी बार उल्लंघन था.

क्या है ICC स्टॉप क्लॉक नियम?

टेस्ट क्रिकेट में ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर 60 सेकंड के अंदर शुरू हो जाना चाहिए. इससे अधिक समय होने पर अंपायर वार्निंग देते हैं. अगर ऐसी वार्निंग 2 बार मिल जाए तो फिर अगली गलती पर पेनल्टी के रूप में विरोधी टीम को 5 रन फ्री के मिलते हैं. हालांकि आपको बता दें कि प्रत्येक 80 ओवरों के बाद ये फिर से शुरू हो जाता है. यानी अगर इन वार्निंग के बाद 80 ओवरों तक कोई गलती न हो, या हो भी जाए तो भी उसके बाद 2 वार्निंग फिर दी जाएगी.

इस नियम को लागू करने का मकसद समय की बर्बादी होने से रोकना है. फील्डिंग टीम के प्लेयर्स अगला ओवर शुरू करने में अधिक समय नहीं लेंगे. ऐसा ही नियम बल्लेबाजों के आउट होने पर भी होता है. किसी बल्लेबाज के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर पहली गेंद खेलनी पड़ती है, अगर इससे अधिक समय लिया और अपील की गई तो बल्लेबाज को 'टाइम्ड आउट' नियम के तहत आउट दिया जाता है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
23 Nov 2025 09:59 AM (IST)
Kuldeep Yadav South Africa Cricket Team India Vs South Africa INDIAN CRICKET TEAM IND VS SA IND Vs SA 2nd Test RISHABH PANT
