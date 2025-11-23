भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान ऋषभ पंत को कुलदीप यादव और अन्य कुछ खिलाड़ियों पर ऐसा गुस्सा आया, कि उन्होंने चिल्लाकर कहा कि तुम "घर पर नहीं खेल रहे हो." दरअसल इस समय टीम इंडिया के खिलाड़ियों से एक गलती हो गई थी, जिसके लिए अंपायर ने उन्हें दूसरी वार्निंग दी. अगर अगले 80 ओवरों तक ऐसी एक और गलती हुई तो पेनल्टी के रूप में दक्षिण अफ्रीका को 5 रन फ्री के मिल जाएंगे.

टीम इंडिया क्यों मिली वार्निंग?

दूसरे दिन 88वां ओवर कुलदीप यादव ने डाला, लेकिन इसको शुरू करने में उन्होंने तय समय (60 सेकंड) से ज्यादा ले लिया. कुलदीप फील्डिंग सेट करने में लगे, इस दौरान स्टंप माइक से ऋषभ पंत की आवाज सुनाई दी कि जल्दी से एक गेंद तो डाल दे पहले. पंत ने याद दिलाया की टाइमर लगा हुआ है, तभी अंपायर ने दूसरी वार्निंग का इशारा कर दिया. ये पिछले 8 ओवरों में टीम इंडिया द्वारा आईसीसी स्टॉप क्लॉक नियम का दूसरी बार उल्लंघन था.

क्या है ICC स्टॉप क्लॉक नियम?

टेस्ट क्रिकेट में ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर 60 सेकंड के अंदर शुरू हो जाना चाहिए. इससे अधिक समय होने पर अंपायर वार्निंग देते हैं. अगर ऐसी वार्निंग 2 बार मिल जाए तो फिर अगली गलती पर पेनल्टी के रूप में विरोधी टीम को 5 रन फ्री के मिलते हैं. हालांकि आपको बता दें कि प्रत्येक 80 ओवरों के बाद ये फिर से शुरू हो जाता है. यानी अगर इन वार्निंग के बाद 80 ओवरों तक कोई गलती न हो, या हो भी जाए तो भी उसके बाद 2 वार्निंग फिर दी जाएगी.

Rishabh Pant to Kuldeep : Timer chalu hai jaldi kar, Ghar me khel rhe ho kya



Later umpire gave warning 2nd time 💔 pic.twitter.com/CUep5Rrse2 — 𝐻𝟣𝟩 (@rishabhhive) November 23, 2025

इस नियम को लागू करने का मकसद समय की बर्बादी होने से रोकना है. फील्डिंग टीम के प्लेयर्स अगला ओवर शुरू करने में अधिक समय नहीं लेंगे. ऐसा ही नियम बल्लेबाजों के आउट होने पर भी होता है. किसी बल्लेबाज के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर पहली गेंद खेलनी पड़ती है, अगर इससे अधिक समय लिया और अपील की गई तो बल्लेबाज को 'टाइम्ड आउट' नियम के तहत आउट दिया जाता है.