हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी में भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखकर भड़के अश्विन, कह डाली ये बात

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी में भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखकर भड़के अश्विन, कह डाली ये बात

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पकड़ मजबूत हो चुकी है. इस बीच आर अश्विन ने भारतीय खिलाड़ियों की फील्डिंग के दौरान बॉडी लैंग्वेज की आलोचना की है.

By : शिवम | Updated at : 25 Nov 2025 11:16 AM (IST)
Preferred Sources

गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने चौथे दिन टी-ब्रेक तक 395 रनों की बढ़त हासिल कर ली. टीम इंडिया पर सीरीज हार का खतरा बढ़ गया है. हालांकि पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन को लगता है कि भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में टीम को वापसी करवा सकते हैं. लेकिन उन्होंने फील्डिंग के दौरान भारतीय प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज पर चिंता जताई है.

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. मेहमान टीम ने 489 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. सेनुरन मुथुसामी ने शतक (109) जड़ा था, तो वहीं गेंदबाज मार्को यानसेन ने भी 93 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी. अश्विन भारत की फील्डिंग के दौरान प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल खुश नहीं है. इसको लेकर उन्होंने मंगलवार को एक पोस्ट किया.

भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से खुश नहीं अश्विन!

टीम इंडिया का अब गुवाहाटी टेस्ट जीतना बहुत मुश्किल है, अगर ये टेस्ट ड्रा भी होता है तो भी मेहमान टीम सीरीज जीत जाएगी. हालांकि अश्विन को लगता है कि भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे. पहली पारी में भारत की टीम 201 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. 

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने ऋषभ पंत की एक फोटो शेयर करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "मुझे सच में उम्मीद है कि हम दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए वापसी कर पाएंगे, लेकिन मैदान पर बॉडी लैंग्वेज के संकेत." अश्विन ने इसके साथ एक टूटे हुए दिल का इमोजी शेयर किया.

सिर्फ यशस्वी जायसवाल लगा पाए हैं अर्धशतक

सिर्फ इस मैच में नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज की तीनों पारियों में सिर्फ यशस्वी जायसवाल ही अर्धशतक (58) लगा पाए हैं. कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में भारत 3 दिनों में हार गया था, जबकि लक्ष्य सिर्फ 124 रन का था. अब अगर दूसरा टेस्ट ड्रा भी हो जाता है तो दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज जीत जाएगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 25 Nov 2025 11:16 AM (IST)
Tags :
R Ashwin South Africa Cricket Team  India Vs South Africa INDIAN CRICKET TEAM IND Vs SA 2nd Test RISHABH PANT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ABP Southern Rising Summit: दक्षिण भारत से मिला प्यार बेहद प्रेरणादायक - ध्रुबा मुखर्जी
ABP Southern Rising Summit: दक्षिण भारत से मिला प्यार बेहद प्रेरणादायक - ध्रुबा मुखर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ABP Southern Rising Summit: दक्षिण भारत से मिला प्यार बेहद प्रेरणादायक - ध्रुबा मुखर्जी
ABP Southern Rising Summit: दक्षिण भारत से मिला प्यार बेहद प्रेरणादायक - ध्रुबा मुखर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब, शादी हुई पोस्टपोन, फूट-फूटकर रोए थे पलाश मुच्छल, 4 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ा एडमिट
स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब, शादी हुई पोस्टपोन, फूट-फूटकर रोए थे पलाश मुच्छल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
लाइफस्टाइल
Billionaire Routine: अपने घर में बर्तन क्यों धोते हैं बिल गेट्स से लेकर जेफ बेजोस तक, क्या इससे आते हैं बेस्ट आइडिया?
अपने घर में बर्तन क्यों धोते हैं बिल गेट्स से लेकर जेफ बेजोस तक, क्या इससे आते हैं बेस्ट आइडिया?
शिक्षा
अयोध्या के राम मंदिर में कैसे बनते हैं पुजारी, कम से कम कितनी मिलती है सैलरी?
अयोध्या के राम मंदिर में कैसे बनते हैं पुजारी, कम से कम कितनी मिलती है सैलरी?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget