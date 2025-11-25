गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने चौथे दिन टी-ब्रेक तक 395 रनों की बढ़त हासिल कर ली. टीम इंडिया पर सीरीज हार का खतरा बढ़ गया है. हालांकि पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन को लगता है कि भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में टीम को वापसी करवा सकते हैं. लेकिन उन्होंने फील्डिंग के दौरान भारतीय प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज पर चिंता जताई है.

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. मेहमान टीम ने 489 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. सेनुरन मुथुसामी ने शतक (109) जड़ा था, तो वहीं गेंदबाज मार्को यानसेन ने भी 93 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी. अश्विन भारत की फील्डिंग के दौरान प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल खुश नहीं है. इसको लेकर उन्होंने मंगलवार को एक पोस्ट किया.

भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से खुश नहीं अश्विन!

टीम इंडिया का अब गुवाहाटी टेस्ट जीतना बहुत मुश्किल है, अगर ये टेस्ट ड्रा भी होता है तो भी मेहमान टीम सीरीज जीत जाएगी. हालांकि अश्विन को लगता है कि भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे. पहली पारी में भारत की टीम 201 रनों पर ऑलआउट हो गई थी.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने ऋषभ पंत की एक फोटो शेयर करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "मुझे सच में उम्मीद है कि हम दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए वापसी कर पाएंगे, लेकिन मैदान पर बॉडी लैंग्वेज के संकेत." अश्विन ने इसके साथ एक टूटे हुए दिल का इमोजी शेयर किया.

I really hope we can bounce back while batting in the 2nd innings, but the indications on the field with respect to body language 💔. #indvsa pic.twitter.com/Iui9dSsQTD — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) November 25, 2025

सिर्फ यशस्वी जायसवाल लगा पाए हैं अर्धशतक

सिर्फ इस मैच में नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज की तीनों पारियों में सिर्फ यशस्वी जायसवाल ही अर्धशतक (58) लगा पाए हैं. कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में भारत 3 दिनों में हार गया था, जबकि लक्ष्य सिर्फ 124 रन का था. अब अगर दूसरा टेस्ट ड्रा भी हो जाता है तो दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज जीत जाएगी.