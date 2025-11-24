ऋषभ पंत गुवाहाटी टेस्ट में कप्तान हैं, उन पर जिम्मेदारियां अधिक हैं लेकिन उनकी बल्लेबाजी में गैरजिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला. जब वह क्रीज पर आए थे तब यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन 10 गेंदों के अंदर आउट हो गए थे, लगातार विकेट गिरने के बाद कप्तान से उम्मीद थी कि वह संभलकर खेलेंगे लेकिन वो तो एक छक्का लगाने के प्रयास में आउट हो गए. कप्तान पंत ने 8 गेंदों में 7 रन बनाए.

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए थे. सेनुरन मुथुसामी ने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था, जबकि गेंदबाज मार्को यानसन ने भी 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 7 छक्के जड़े थे. उम्मीद थी भारत के बल्लेबाज भी इस पिच पर अच्छा करेंगे, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन इनके आउट होने के बाद तो टीम इंडिया बिखर सी गई. इनमें सबसे खराब विकेट कप्तान ऋषभ पंत का रहा, जो एक खराब शॉट खेलकर आउट हुए.

ऋषभ पंत के शॉट को दिग्गज ने बताया 'ब्रेनफेड'

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने ऋषभ पंत के शॉट को 'ब्रेनफेड' बताया. हालांकि उन्होंने ऋषभ पंत का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने पंत के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, "यह सिर्फ एक ब्रेनफेड शॉट है." बता दें कि ब्रेनफेड का मतलब क्रिकेट में वो शॉट होता है. सोच-समझकर नहीं खेला गया होता, बल्कि बिना सोचे-समझे या एकाग्रता खोकर खेला गया होता है. ये एक तरफ से गैरजिम्मेदाराना या खराब शॉट होता है.

That is just a brainfade shot — Dale Steyn (@DaleSteyn62) November 24, 2025

दूसरी गेंद पर जड़ा था ऋषभ पंत ने छक्का

ऋषभ पंत ने अपनी दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़ा था. मार्को यानसन की जिस गेंद पर वह आउट हुए, उसे भी वह आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेल रहे थे. लेकिन गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई. आवाज साफ आई थी, इसलिए अंपायर को भी आउट देने में कोई परेशानी नहीं हुई. हालांकि पंत ने डीआरएस लेकर भी सबको चौंका दिया था. पंत के विकेट से पहले यशस्वी जायसवाल (58), साई सुदर्शन (15) और ध्रुव जुरेल (0) के रूप में 3 विकेट 3 ओवर के अंदर गिरे थे.

Just saw dismissal of Rishabh Pant seems wasn’t interested to bat today, I know it’s his style of gameplay but wasn’t the right situation #Cricket #indvssa — Sagar Sirwani (@SagarSirwani03) November 24, 2025

Rishabh pant is the most irresponsible batsman in Indian team. #INDvsSA — Anirudh dubey (@adnightowl95) November 24, 2025

Rishabh pant need to understand the situation. Aggression does not mean hitting every ball. You are the captain of India, what are you doing. #TestCricket — Mahesh Joshi (@MaheshJ61136850) November 24, 2025

Rishabh Pant is the most irresponsible cricketer, always hiding his failures behind the excuse that ‘Yeh toh mera natural game hai'. — Soumya here 🌻 (@here_soumya) November 24, 2025

ऋषभ पंत के शॉट चयन और जिस स्थिति में उन्होंने वो शॉट खेलने का प्रयास किया, उससे भारतीय फैंस भी नाराज दिखे. फैंस ने सोशल मीडिया पर पंत के शॉट की आलोचना की.