हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 2nd Test: 'ब्रेनफेड शॉट'... ऋषभ पंत का गैरजिम्मेदाराना रवैया देखकर भड़के दिग्गज, फैंस को भी आया गुस्सा

IND vs SA 2nd Test: 'ब्रेनफेड शॉट'... ऋषभ पंत का गैरजिम्मेदाराना रवैया देखकर भड़के दिग्गज, फैंस को भी आया गुस्सा

IND vs SA 2nd Test: ऋषभ पंत एक गैरजिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हो गए. गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेकर विकेट कीपर के पास गई थी. बावजूद उन्होंने इस पर रिव्यू भी ले लिया, जो बेकार गया.

By : शिवम | Updated at : 24 Nov 2025 01:39 PM (IST)
ऋषभ पंत गुवाहाटी टेस्ट में कप्तान हैं, उन पर जिम्मेदारियां अधिक हैं लेकिन उनकी बल्लेबाजी में गैरजिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला. जब वह क्रीज पर आए थे तब यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन 10 गेंदों के अंदर आउट हो गए थे, लगातार विकेट गिरने के बाद कप्तान से उम्मीद थी कि वह संभलकर खेलेंगे लेकिन वो तो एक छक्का लगाने के प्रयास में आउट हो गए. कप्तान पंत ने 8 गेंदों में 7 रन बनाए.

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए थे. सेनुरन मुथुसामी ने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था, जबकि गेंदबाज मार्को यानसन ने भी 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 7 छक्के जड़े थे. उम्मीद थी भारत के बल्लेबाज भी इस पिच पर अच्छा करेंगे, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन इनके आउट होने के बाद तो टीम इंडिया बिखर सी गई. इनमें सबसे खराब विकेट कप्तान ऋषभ पंत का रहा, जो एक खराब शॉट खेलकर आउट हुए.

ऋषभ पंत के शॉट को दिग्गज ने बताया 'ब्रेनफेड'

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने ऋषभ पंत के शॉट को 'ब्रेनफेड' बताया. हालांकि उन्होंने ऋषभ पंत का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने पंत के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, "यह सिर्फ एक ब्रेनफेड शॉट है." बता दें कि ब्रेनफेड का मतलब क्रिकेट में वो शॉट होता है. सोच-समझकर नहीं खेला गया होता, बल्कि बिना सोचे-समझे या एकाग्रता खोकर खेला गया होता है. ये एक तरफ से गैरजिम्मेदाराना या खराब शॉट होता है.

दूसरी गेंद पर जड़ा था ऋषभ पंत ने छक्का

ऋषभ पंत ने अपनी दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़ा था. मार्को यानसन की जिस गेंद पर वह आउट हुए, उसे भी वह आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेल रहे थे. लेकिन गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई. आवाज साफ आई थी, इसलिए अंपायर को भी आउट देने में कोई परेशानी नहीं हुई. हालांकि पंत ने डीआरएस लेकर भी सबको चौंका दिया था. पंत के विकेट से पहले यशस्वी जायसवाल (58), साई सुदर्शन (15) और ध्रुव जुरेल (0) के रूप में 3 विकेट 3 ओवर के अंदर गिरे थे.

ऋषभ पंत के शॉट चयन और जिस स्थिति में उन्होंने वो शॉट खेलने का प्रयास किया, उससे भारतीय फैंस भी नाराज दिखे. फैंस ने सोशल मीडिया पर पंत के शॉट की आलोचना की.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 24 Nov 2025 01:39 PM (IST)
Dale Steyn  India Vs South Africa IND VS SA IND Vs SA 2nd Test RISHABH PANT
