हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 2nd Test Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप पर देखें लाइव

IND vs SA 2nd Test Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप पर देखें लाइव

IND vs SA 2nd Test Live Streaming: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट की टाइमिंग पहले मैच से अलग है. जानिए मैच कितने बजे शुरू होगा? इसका लाइव प्रसारण किस चैनल और लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी.

By : शिवम | Updated at : 21 Nov 2025 09:09 PM (IST)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट शनिवार, 22 नवंबर से शुरू हो रहा है. ऋषभ पंत का बतौर कप्तान ये पहला टेस्ट होगा, जिसमें परीक्षा बड़ी होगी. भारत सीरीज में 0-1 से पीछे हैं, इसलिए सीरीज ड्रा पर खत्म करने के लिए ये टेस्ट हर हाल में जीतना है. टेम्बा बावुमा फिर एक बार अपने रिकॉर्ड को बचाने उतरेंगे, वह बतौर टेस्ट कप्तान कभी नहीं हारे. गुवाहाटी में होने वाले इस टेस्ट की टाइमिंग पहले मैच से अलग है. जानिए दूसरा टेस्ट कितने बजे से शुरू होगा? और मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर और लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी.

गुवाहाटी में पहली बार कोई टेस्ट होने जा रहा है. ऋषभ पंत पहली बार फुल टाइम टेस्ट कप्तान के रूप में खेलेंगे, वह भारत के लिए टेस्ट कप्तानी करने वाले 38वें खिलाड़ी हैं. शुभमन गिल पहले टेस्ट में चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए थे, वह दूसरे टेस्ट से बाहर हो चूके हैं. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा भी चोट के कारण नहीं खेलेंगे.

कब खेला जाएगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट?

शनिवार, 22 नवंबर से बुधवार, 26 नवंबर तक.

किस स्टेडियम में होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट?

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी.

कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट?

टेम्बा बावुमा और ऋषभ पंत टॉस के लिए 8:25 पर ग्राउंड पहुंचेगे, 8:30 बजे टॉस होगा. प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से मैच शुरू होगा. शाम 4:30 बजे तक तीसरा सेशन खत्म होगा.

टी-ब्रेक और लंच ब्रेक में अदला बदली

टेस्ट क्रिकेट के दिन में 3 सेशन होते हैं. पहले सेशन के बाद लंच होता है और दूसरे के बाद टी-ब्रेक. लेकिन गुवाहाटी में अलग होगा. पहले सेशन के बाद टी-ब्रेक होगा और दूसरे सेशन के बाद लंच ब्रेक होगा.

  • पहला सेशन- सुबह 9 बजे से 11 बजे तक
  • टी-ब्रेक- 11 बजे से 11:20 तक
  • दूसरा सेशन- सुबह 11:20 से दोपहर 1:20 बजे तक
  • लंच ब्रेक- दोपहर 1:20 से दोपहर 2 बजे तक
  • तीसरा सेशन- दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक

किस चैनल पर देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट लाइव?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

किस ऐप पर देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट लाइव?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप ओर वेबसाइट पर होगी.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11

रयान रिकेल्टन, एडन मार्क्रम, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन (विकेट कीपर), मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, साइमन हार्मर, केशव महाराज.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 21 Nov 2025 09:08 PM (IST)
Temba Bavuma South Africa Cricket Team India Vs South Africa Live IND Vs SA Live Streaming INDIAN CRICKET TEAM IND Vs SA 2nd Test RISHABH PANT
