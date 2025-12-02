भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा. यहां टॉस का रोल महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इस मामले में भारत की किस्मत पिछले 2 सालों से खराब चल रही है. रांची में केएल राहुल टॉस हारे थे. अभी तक लगातार 19 बार टीम इंडिया वनडे में टॉस हार चुकी है. टीम इंडिया के लिए अच्छी बात ये हैं कि उनके अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा फॉर्म में हैं. जानिए दूसरे वनडे में भारत और दक्षिण अफ्रीका किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है. शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम का रिकॉर्ड कैसा रहा है और यहां पिच का बर्ताव कैसा रहेगा.

भारत के बल्लेबाजों ने पिछले मैच में खूब रन बनाए थे, कोहली ने शतक जड़ा था और रोहित शर्मा के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की थी. कोहली ने 135 रन बनाए थे. कप्तान केएल राहुल ने भी निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम के स्कोर को 349 तक पहुंचाया था.

दक्षिण अफ्रीका का टॉप आर्डर पिछले मैच में बुरी तरह फ्लॉप हुआ था. कप्तान एडन मार्क्रम, क्विंटन डी कॉक समेत 3 बल्लेबाज सिर्फ 11 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे. हालांकि मेहमान टीम के मिडिल आर्डर बल्लेबाजों (मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश) ने अच्छा प्रदर्शन किया, जो रायपुर में भी खतरनाक साबित हो सकते हैं.

रायपुर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

रांची से उलट रायपुर में गेंदबाजों को अधिक मदद मिल सकती है, यहां बल्लेबाजों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है. तेज गेंदबाजों को यहां अधिक मदद मिलेगी, इससे हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह का रोल नई गेंद से महत्वपूर्ण हो जाएगा. रोहित और यशस्वी को शुरुआत में संभलकर रहना होगा.

शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में एकमात्र वनडे मैच 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, तब कीवी टीम 108 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी. सिर्फ रोहित शर्मा थे, जिन्होंने अर्धशतक जड़ा था. यहां उछाल देखने को मिलेगा. लेकिन इन सबके बीच टॉस का रोल महत्वपूर्ण रहेगा.

अभी मौसम को देखें तो रांची में रात को ओस गिरती है, ऐसे में टॉस का रोल महत्वपूर्ण होगा. टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि ओस के चलते यहां दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी.

बावुमा की वापसी संभव, विनिंग टीम के साथ उतर सकता है भारत

टेस्ट सीरीज के बाद टेम्बा बावुमा को पहले वनडे से आराम दिया गया था, जिनकी गैरमौजूदगी में एडन मार्क्रम ने कप्तानी संभाली थी. टीम इंडिया विनिंग टीम के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी. पहले वनडे में हर्षित राणा ने नई गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 बड़े विकेट लिए थे. कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए थे, हालांकि रवींद्र जडेजा काफी महंगे साबित हुए थे. जडेजा ने 9 ओवरों में 66 रन लुटाए थे.

दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11: एडन मार्क्रम, रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), मैथ्यू ब्रीत्ज़के, टेम्बा बावुमा (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कोर्बिन बॉश, प्रीनेलन सब्रेन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन.

भारत की संभावित प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर और कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

भारत या दक्षिण अफ्रीका, किसका पलड़ा भारी?

रोहित, कोहली, केएल राहुल फॉर्म में हैं, यशस्वी बेशक पिछले मैच में नहीं चले लेकिन अगर उनका बल्ला चला तो वह रायपुर में सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं. वह तेज गेंदबाजों को अच्छा खेलते हैं, रोहित भी तेज गति का फायदा उठाते हैं. लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भी कम नहीं हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पिछले मैच में टॉप आर्डर के फ्लॉप होने के बाद भी मेहमान टीम अंतिम ओवर तक जीत के करीब थी.

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी में गहराई नजर आती है, अगर टेम्बा बावुमा आए तो यकीनन मेहमान टीम मजबूत हो जाएगी. दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज पेस को अच्छे से खेलते हैं, इसलिए दूसरे वनडे में थोड़ा पलड़ा मेहमान टीम का भारी रहेगा.

कहां देखें लाइव मैच?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर होगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 1 बजे होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.