हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 1st Test: अब तक नहीं हारा कोई मैच, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर; जानें किसकी हो रही बात

IND vs SA 1st Test: अब तक नहीं हारा कोई मैच, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर; जानें किसकी हो रही बात

IND vs SA 1st Test: भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होगा. बतौर कप्तान शुभमन गिल के सामने टेम्बा बावुमा होंगे, जो कप्तान रहते हुए कभी नहीं हारे हैं.

By : शिवम | Updated at : 10 Nov 2025 03:55 PM (IST)
साउथ अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, जो कप्तान रहते हुए आज तक कोई टेस्ट नहीं हारे. चलिए आपको उनके रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं. साउथ अफ्रीका के भारत दौरे की शुरुआत टेस्ट सीरीज से होगी, जिसका पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा.

बतौर कप्तान शुभमन गिल की ये तीसरी टेस्ट सीरीज होगी, पहली सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रा रही थी. उसके बाद गिल एंड टीम ने वेस्टइंडीज को 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया टेम्बा बावुमा के उस बड़े रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, जो उन्होंने 2023 से बनाए रखा है.

बतौर कप्तान कभी टेस्ट नहीं हारे टेम्बा बावुमा

टेम्बा बावुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ने इस साल खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना पहला डब्ल्यूटीसी खिताब जीता. 2023 में टीम के टेस्ट कप्तान नियुक्त बावुमा ने अभी तक बतौर कप्तान 10 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 9 में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है और 1 ड्रा पर समाप्त हुआ है.

बावुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका आज तक कोई टेस्ट नहीं हारा, बल्कि ड्रा भी सिर्फ 1 ही टेस्ट हुआ है. भारत के खिलाफ इससे पहले बतौर कप्तान बावुमा ने 1 ही टेस्ट खेला है, उसे साउथ अफ्रीका ने पारी और 32 रनों से जीता था.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड (टेस्ट)

साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ने 1999 में पहली और आखिरी बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी, उसके बाद 5 बार टीम भारत दौरे पर टेस्ट खेलने आई लेकिन कभी जीत नहीं पाई. भारत में साउथ अफ्रीका ने खेली 7 में से सिर्फ 1 टेस्ट सीरीज जीती है, 4 टीम इंडिया ने जीती है और 2 ड्रा पर समाप्त हुई.

टेस्ट में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 44 मैच अभी तक हुए हैं, इनमें 16 बार भारत और 18 बार साउथ अफ्रीका जीता है. 10 मैच ड्रा पर समाप्त हुए.

भारतीय स्क्वाड

साई सुदर्शन, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज.

साउथ अफ्रीका का टेस्ट स्क्वाड

डेवाल्ड ब्रेविस, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, ज़ुबूर हमजा, एडन मार्क्रम, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी, विलेम मुल्‍दर, कैइल वेरेन्ने (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), कगिसो रबाडा, केशव महाराज, साइमन हार्मर.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 10 Nov 2025 03:55 PM (IST)
Temba Bavuma India Vs South Africa Test Series Eden Gardens Stadium IND Vs SA 1st Test SHUBMAN GILL IND VS SA
